Chiara Nasti ha raccontato sui social di un simpatico imprevisto con protagonista il figlio Thiago nel giorno del battesimo con la sorellina, Dea.

Lo scorso 17 agosto è stato un giorno decisamente speciale per Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni. Insieme hanno accompagnato i figli Thiago e Dea nel sacramento del battesimo e, a dispetto delle tendenze odierne, hanno deciso di celebrare l’evento in assoluta riservatezza e senza clamori mediatici. Come racconta Chi Magazine, solo pochi amici e parenti hanno presenziato alla cerimonia e anche sui social i due coniugi hanno deciso di mostrare il meno possibile al fine di rendere quel giorno un ricordo esclusivo della loro famiglia.

Chiara Nasti e la malattia: "Battaglia con la depressione, pensavo di essere pazza"/ "Mi serviva aiuto"

Non è mancato un post pubblicato da Chiara Nasti proprio per rendere nota ai fan la sua gioia per il battesimo conseguito dai figli Thiago e Dea. “Siete il nostro amore più grande e Dio vi proteggerà sempre”, ha scritto l’influencer a corredo di una foto con i due piccoli e il marito Mattia Zaccagni: “Grazie a tutta la nostra famiglia per essere sempre presente”.

Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni sono in crisi?/ Fan preoccupati, ma arriva la ‘risposta’...

Chiara Nasti e il simpatico retroscena sul figlio Thiago ‘furioso’ al battesimo: “Era incavolato, ridevano tutti…”

A catturare l’attenzione dei fan non è stata unicamente la celebrazione del battesimo di Thiago e Dea, figli di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni; proprio l’influencer ha rivelato sui social di un piccolo e simpatico imprevisto accaduto durante il rito religioso e con protagonista il primogenito. “Volevo evaporare”, ha raccontato l’influencer per sottolineare l’imbarazzo provato nel momento pur trattandosi di un siparietto particolarmente genuino e simpatico: “Thiago era incavolato per essere stato preso con forza per il battesimo. Ridevano tutti…”.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano colf dopo due maxi furti/ "Ma indagini non portano a nulla"

Ma cosa ha combinato il piccolo Thiago – figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni – durante il battesimo? Il giovanotto, come racconta Chi Magazine, non avrebbe gradito particolarmente il rito necessario per ricevere l’acqua santa; una volta sollevato, avrebbe infatti strappato i fogli delle preghiere dalle mani del sacerdote per lanciarli direttamente nell’acquasantiera! Insomma, un imprevisto più che divertente e che sicuramente verrà ricordato negli anni.