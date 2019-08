Chiara Nasti in ospedale/ Malore in vacanza: “Campi e bruciori, sono stata malissimo”

Vacanza da incubo per Chiara Nasti. L’influencer è finita al pronto soccorso a causa di dolori fortissimi accusati allo stomaco che l’hanno costretta a chiedere aiuto ai medici. A raccontare il brutto momento, allarmando i fan, è stata proprio lei su Instagram. “Stanotte mi sono sentita malissimo, – ha svelato nelle Stories la Nasti – sono stata per tre giorni con i crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli. Ho preso degli antidolorifici, ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa”, ammette. Da qui la corsa in ospedale: “Quindi stanotte mi sono sentita talmente male che sono finita al pronto soccorso per questa cosa che sentivo – ha continuato a raccontare l’influencer su Instagram -. Mi hanno fatto delle flebo. Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande, ma sono stata veramente molto male”.

Chiara Nasti, malore in vacanza: “Ora sto bene”

Una notte davvero difficile, dunque, per Chiara Nasti che ora, fortunatamente, sta meglio. L’influencer ha comunque fatto capire di essersi preso un grande spavento: “Ho avuto delle pulsazioni strane alla testa, simili a scosse elettriche” ha raccontato. E a chi le ha chiesto come sta oggi: “Sto bene, sto molto bene. Ora mi sono ripresa”. Per fortuna il peggio è passato. Chiara Nasti si trova infatti in Sardegna e proprio qui ha accusato questo malore che l’ha costretta a recarsi in ospedale. Ricordiamo che Chiara è la sorella dell’ex tronista Angela Nasti, che tanto ha fatto discutere alla fine del suo percorso a Uomini e Donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA