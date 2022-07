Chiara Nasti, incidente stradale durante la gravidanza/ Come sta? “Sono dovuta correre al Pronto Soccorso”

Paura per Chiara Nasti: incidente stradale durante la gravidanza

Chiara Nasti torna al centro del gossip in un’estate che continua a vederla grande protagonista. L’influencer, che aspetta un figlio dal calciatore Mattia Zaccagni, ha scatenato molteplici polemiche nelle ultime settimane a causa di dichiarazioni che hanno sollevato critiche e accuse. Oggi però la Nasti torna sotto i riflettori per aver raccontato un momento di forte paura vissuto solo pochi giorni fa a seguito di un incidente stradale.

Dopo essersi mostrata in una story in auto con la cintura di sicurezza allacciata, Chiara Nasti ha chiesto ai follower delucidazioni sul corretto utilizzo di quest’ultima durante la gravidanza: “Va messa o non va messa? Perché ogni volta che mi vedete in macchina mi dite sempre questa roba che non va messa perché fa malissimo al pancione”.

Incidente per Chiara Nasti: i dettagli

Chiara Nasti ha quindi approfondito i suoi dubbi sul tema, arrivando ad ammettere di non poter rinunciare ad indossare la cintura di sicurezza, soprattutto a causa di un incidente avuto qualche giorno fa che l’ha molto spaventata. “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre… perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”, ha raccontato l’influencer. Ha poi chiarito di essersi sottoposta ai vari controlli del caso e che, fortunatamente, tutto è andato per il meglio. L’incidente, dunque, non ha avuto conseguenze importanti per Chiara e per il bambino che porta in grembo. Ricordiamo che la Nasti è oggi al quinto mese di gravidanza.

