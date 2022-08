Chiara Nasti incinta: è polemica web, Giulia De Lellis la difende/ “Vergognatevi!”

Chiara Nasti ancora nella bufera, nei mesi della prima gravidanza: interviene Giulia De Lellis

E’ da tempo al centro dell’attenzione mediatica, sin da quando ha lanciato pubblicamente l’annuncio della sua prima gravidanza concepita con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, e oltre ai messaggi di auguri dei fan riceve ormai all’ordine del giorno anche critiche, si tratta di Chiara Nasti, che in queste ore riceve il pronto supporto di Giulia De Lellis. Le due giovani non sono propriamente amiche, ma rappresentano la medesima categoria: ad accomunarle è infatti l’attività che svolgono online, quella di influencer, anche se proprio come Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne, la sorella di Chiara, Angela Nasti, ha coperto il ruolo di tronista al dating-show di Maria De Filippi. Le critiche web giungono a iosa sui profili social di Chiara Nasti, tacciata dai più tra i suoi detrattori di non accettare l’aumento del peso corporeo che ha subito nei mesi che ora vive di gravidanza, in vista del parto. Particolarmente virale, molto dibattuta e quindi contestata in rete è stata la replica social a chi le faceva notare i chili presi in gravidanza dell’influencer bionda e dagli occhi marroni, “soltanto perché sono le donne che svaccano in gravidanza”, che per i contestatori suona come il voler prendere aspramente le distanze dalle future mamme passive rispetto allo stile di vita attivo e quindi non propense all’attività motoria e tendenti all’ingrassamento. E c’è chi, tra i messaggi critici e di contestazione, non si limita a giudicare in negativo la Nasti rispetto all’aumento del peso corporeo, sottolineando il fatto che lei sia ingrassata di molti chili rispetto a prima che fosse incinta, ma supera il limite, persino augurandosi la cattiva sorte per lei e il nascituro. Tutta negatività che sembra non scalfire l’ottimismo e la voglia di vivere a pieno la vita di Chiara Nasti e che spinge Giulia De Lellis a intervenire in un commento social, diventato virale nel mondo del web.

Chiara Nasti sbotta contro gli haters sull'aumento del peso in gravidanza/ "A me non frega niente"

Il messaggio di solidarietà mette tutti d’accordo

“Ao, ma la finite di rompere le pa*** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro…”, ha esordito nel suo messaggio di stigmatizzazione, l’ex Grande fratello vip 2, per poi aggiungere a difesa di Chiara Nasti dai messaggi malevoli: “Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete…Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate…Vergognatevi” . L’intervento dell’influencer mora all’insegna della solidarietà femminile ha fatto incetta di like in rete e intanto Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si preparano per l’arrivo del fiocco azzurro nella loro family. Ebbene sì la nascita del primogenito maschio è prevista per il prossimo novembre 2022.

