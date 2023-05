Chiara Nasti: “La mia pancia bellissima…”/ Il nuovo post divide: esplode la polemica

Chiara Nasti condivide il video del calco ispirato alla maternità: esplode la polemica

Si riconferma tra le influencer più dibattute via social, Chiara Nasti, che é ora al centro di una polemica web per il calco del suo pancione da neo mamma. Nello scorso gennaio 2023, Chiara Nasti diceva addio al 2022 e dava il via al nuovo anno 2023 con la nascita del primogenito Thiago. Un accadimento importante nella vita dell’influencer campana, Chiara Nasti, che resta nella storia come una dei concorrenti mancati al Grande Fratello vip, a detta dell’opinione dell’occhio pubblico spettatore del reality dei vipponi condotto da Alfonso Signorini. E, ora, proprio per via della maternità raggiunta Chiara Nasti é nel mirino di una sfilza di contestazioni social. Questo per effetto di un nuovo post da lei stessa condiviso via Instagram. Uno stato social che immortala l’opera realizzata da un artista e in formato calco, del pancione e le rotondità della maternità vissuta nei nove mesi di gravidanza di cui Chiara Nasti si direbbe nostalgica.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sposi/ Il matrimonio nella stessa chiesa di...

“La mia pancia bellissima…finalmente

@marcellaloffredoatelier, grazie per questo spettacolo, non potevi rendermi felice un ricordo magnifico del momento più bello della mia vita…”, scrive nella caption del post del momento sul re dei social, Chiara Nasti. La sorella dell’ex tronista di Uomini e donne, Angela Nasti, a margine del video tuttavia divide l’opinione del popolo del web. Da una parte ci sono i fedeli fans che le lanciano messaggi di consenso e supporto nonché congratulazioni per la maternità raggiunta e l’opera artistica in gesso ad essa ispirata per mezzo dell’artista di riferimento Marcella Offredo Atelier. Dall’altra parte ci sono gli hater che contestano l’influencer e il suo content in formato video.

Chiara Nasti, malore prima dell'operazione agli occhi/ "Ho fatto bloccare la..."

Le critiche in circolo tacciano l’influencer di rendere pubblico un video di pessimo gusto, in primis perché ostenterebbe opulenza, divismo con Chiara che si pavonegerebbe con fare da diva per una comune gravidanza, per via del calco tempestato di glitter e diamantini. “Una vera cafonata”, «Tutto veramente molto grezzo», si legge tra i vari messaggi critici degli utenti. E pronta é la replica dell’influencer, che non le manda di certo a dire, ai contestatori dell’opera in calco: «Io penso che sia una cosa davvero bella. Portavo in grembo il mio bambino. Forse vi disturba il fatto che sia un calco diverso da quello che fanno tutte. Cavolo per un attimo avevo dimenticato che siamo in Italia dove ogni cosa “nuova” viene vista male».

LEGGI ANCHE:

Chiara Nasti, i preparativi per il matrimonio con Mattia Zaccagni/ Abito da sposa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA