Chiara Nasti, lato B rifatto?/ Il medico la “tradisce”, lei sbotta: “mi sono rotta”

Chiara Nasti finisce nuovamente nel mirino degli haters. Tutto è nato da un video che l’influencer ha pubblicato su Instagram. Nel filmato, Chiara Nasti indossa un costume intero e sgambato che lascia scoperto il lato B. Nel vederla ballare con l’amico Iconize, qualche haters ha accusato l’influencer di essersi rifatta il lato B. Qualche utente, così, notando una leggera differenza nel lato B della Nasti, come fa sapere il portale Isa e Chia, ha deciso di chiedere spiegazioni direttamente al suo medico. “Le hai fatto il filler oppure qualche trattamento per i glueti?”, ha chiesto l’utente. Il medico non si è sottratto alla domanda e ha risposto così: “più Emsculput per tonificare il muscolo”. Di fronte ai vari pettegolezzi sul suo fisico, Chiara Nasti si è lasciata andare ad un amaro sfogo pubblicando una serie di storie su Instagram con cui si è scagliata contro i suoi haters.

CHIARA NASTI CONTRO GLI HATERS: “MI SONO ROTTA LE PAL*E

Stanca di essere continuamente criticata per tutto ciò che pubblica sui social, Chiara Nasti si è sfogata su Instagram. “Sinceramente mi sono rotta anche un po’ le pal*e di sentire tutti questi pettegolezzi sulla mia vita. Considerando il fatto che, a differenza di certa gente, io una vita ce l’ho e non sto a puntare il dito contro nessuno e, in quanto personaggio pubblico, non mi è concesso ricambiare nella stessa moneta perchè per il carattere che mi ritrovo non ci penserei due volte. Nell’ultimo periodo, l’accanimento di certa gente è diventato così forte che anche se muovo un dito suscita scalpore mediatico dove la notizia è il nulla mischiato col niente soltanto perchè le stesse paginette di gossip provano odio nei miei confronti”, scrive Chiara. La Nasti, poi, si scaglia contro chi, nelle ultime ore, ha cominciato a criticarla per il suo aspetto fisico. “Sono arrivati a denigrarmi per la mia costituzione fisica, forse una delle cose più brutte che ci sia“, aggiunge l’influencer che svela di ricevere insulti irripetibili. Chiara, poi, ringrazia tutti i fans che, ogni giorno, la sostengono e la difendono.





