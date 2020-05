Chiara Nasti, malore per l’influencer: come sta?/ Flebo al braccio “Calo pressione”

Pubblicità

Chiara Nasti ha fatto preoccupare i suoi fan dopo aver mostrato sui social una foto di se stessa attaccata alla flebo. Nello scatto pubblicato su Instagram, si vede infatti il braccio della bella influencer, in quello che potrebbe essere un letto di ospedale, “alimentato” appunto da una flebo: cosa è successo? Nulla di preoccupante, come fatto sapere dalla stessa bella napoletana, che ha spiegato ai suoi follower che l’hanno subissata di domande, di aver avuto semplicemente un malore improvviso, un classico mancamento o calo di pressione, emergenza poi rientrata quasi immediatamente. Resta il fatto che i suoi 1.7 milioni di follower hanno vissuto ore di preoccupazione, anche perchè non è la prima volta che la 22enne partenopea finisce in ospedale. Già durante l’estate dello scorso anno, infatti, Chiara venne ricoverata mentre si trovava in vacanza in Sardegna con il suo ex fidanzato, e anche poco più di un anno fa si trattò di un abbassamento improvviso di pressione.

CHIARA NASTI, IL MALORE E GLI SCIVOLONI VIA SOCIAL

“Raga, sto bene ma ho avuto un calo di pressione”, ha specificato la Nasti sempre sui social, mostrandosi poco dopo in compagnia dei propri famigliari, a conferma di quanto lo spavento sia stato superato senza alcun problema. La 22enne influencer napoletana è stata spesso e volentieri al centro delle polemiche, a causa di alcuni “scivoloni” via social. Ad esempio, poco tempo fa “litigò” via social con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros, dopo che la stessa influencer decise di stampare su carta igienica gli insulti ricevuti via web. Altro episodio che ha fatto discutere, lo scherzo telefonico con l’influencer Iconize (vittima negli scorsi giorni di un’aggressione omofoba): i due si erano offerti di insultare gli ex dei propri follower in forma anonima, e il siparietto venne considerato di pessimo gusto da molti.



