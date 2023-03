Chiara Nasti, malore prima dell’operazione agli occhi/ “Ho fatto bloccare la…”

Malore per Chiara prima dell’operazione agli occhi

Chiara Nasti, sui social, ha raccontato di essersi sottoposta ad un’operazione agli occhi per ridurre la miopia. In questo modo ha potuto dire addio agli occhiali e alle lenti a contatto. Tuttavia, per la futura moglie del calciatore Mattia Zaccagni, diventata mamma per la prima volta pochi mesi fa, non è stato facile affrontare questo tipo di operazione al punto che prima di sottoporsi all’intervento ha ammesso di aver vissuto un momento di panico.

“Sono stata un mese senza lenti a contatto, solo con occhiali. Quando sono andata in clinica ho avuto un attacco di panico ed ho fatto bloccare la macchina”, ha raccontato sui social la Nasti che ha deciso di raccontare l’accaduto dopo essere stata assente per un po’ dal suo profilo Instagram.

Le parole di Chiara Nasti

Dopo il primo tentativo che non è andato benissimo, Chiara Nasti è riuscita a sottoporsi all’operazione al secondo tentativo: “Al secondo tentativo, un mese dopo, ci sono riuscita. Agli occhi sono molto sensibile. Preferirei toccare qualsiasi altra parte del corpo. Ovviamente ho preso dei calmanti perché avevo molta ansia in corpo”, ha aggiunto l’influencer che ha poi svelato i dettagli dell’operazione svelando, poi, i risultati.

“Vi cambia la vita, giuro. Non vedevo l’ora, aspettavo questo momento da non so quanto. È tutto super indolore: vi mettono delle goccine per anestetizzare l’occhio. Niente, è stata una passeggiata. Io mi sono già ripresa: non mi dà fastidio la luce e ci vedo già perfettamente”, ha rivelato orgogliosa Nasti.

