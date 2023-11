Chiara Nasti nel mirino degli haters: “Pensa a tuo figlio invece dei selfie”/ Lei sbotta: “Facce di mer*a!”

Chiara Nasti, ennesimo attacco ingiustificato da parte del web

Il ruolo di influencer implica chiaramente una sovraesposizione sui social considerabile come una medaglia a due facce. Da un lato, è necessario raggiungere quante più persone possibili per dare seguito alla propria attività; dall’altro ciò comporta la possibilità che arrivino critiche – spesso ingiustificate – da parte degli utenti. L’ultima ad aver avuto a che fare con orde di haters è Chiara Nasti, tra le più seguite influencer italiane.

Come riporta Leggo, Chiara Nasti è particolarmente impegnata sui social nell’ultimo periodo. I suoi fan stanno apprezzando in particolare gli innumerevoli scatti del suo tenero Thiago, il figlio nato di recente. Sarebbero proprio i contenuti con la presenza del bambino ad aver attirato l’attenzione degli haters, autori di alcuni commenti offensivi e pretestuosi ai danni dell’influencer nel merito del ruolo materno.

Chiara Nasti, che bordate agli haters dopo le critiche per il video con suo figlio Thiago

Come spiega il portale, a finire nel mirino degli haters è stato proprio uno degli ultimi video postati da Chiara Nasti dove per l’appunto è presente anche il piccolo Thiago. Nel contenuto in questione, il figlio dell’influencer gattona teneramente ma ad attirare l’attenzione non è stata la dolcezza del pargolo bensì un cerotto in prossimità di due dita. Ed ecco che sono partiti alla carica gli odiatori seriali del web: “Guarda di più questo bambino anziché farti i selfie” – ha scritti un utente, come riporta Leggo – e ancora: “Io al posto tuo mi sentirei una mer*a, poverino!”.

Chiaramente, Chiara Nasti non ha lasciato che la bruttezza di certi commenti passasse inosservata e in una stories successiva si è scagliata giustamente contro gli haters. “Queste facce di mer*a sono tutte sul mio profilo? Avete delle vite che fanno pietà. Siete mamme, mogli e donne senza dignità; sprigionate cattiveria e invidia da tutti i pori. Brutte, maligne e infami… Ma che razza di uomo può stare con sti ragni esauriti?”.











