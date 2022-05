Chiara Nasti nella bufera “Gender reveal all’Olimpico? Cafonata imbarazzante”/ Lei: “Invidiosi”

Chiara Nasti, piovono critiche per il gender reveal allo stadio Olimpico

Solo poche ore fa Chiara Nasti annunciava su Instagram il sesso del suo bambino: un maschietto. L’influencer da quasi 2 milioni di follower è incinta del calciatore Mattia Zaccagni e, per la pratica sempre più diffusa del gender reveal, ovvero del rivelare il sesso del bambino con una particolare festa, i due hanno deciso di affittare l’intero stadio Olimpico. Un gesto sicuramente in grande che ha sollevato non poche polemiche contro la coppia e la Nasti in particolare.

Chiara Nasti è incinta!/ Dopo l'esultanza di Zaccagni spunta il video dell'ecografia

In tanti l’hanno definita una “tashata”, altri invece “cafonata imbarazzante”; sta di fatto che molti follower hanno concordato nel trovare la decisione della Nasti esagerata e priva di gusto. Chiara però non è rimasta in silenzio e di fronte al fiume di critiche ha deciso di replicare, di fatto però peggiorando la situazione e facendo infatti infuriare ancor di più i follower.

Chiara Nasti incinta? "Che pall*! “/ La replica a chi l'accusa di chili di troppo

Chiara Nasti replica alle critiche: “Disprezzate perché non potete avere”

Si Instagram Chiara Nasti ha così replicato a chi l’ha criticata: “Cafonata assurda? La verità è che non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così.” E ancora ha aggiunto: “Tu a loro non piaci, ma trovano comunque il tempo per guardare tutto quello che fai.” Inutile dire che sono poi fioccate le repliche dei follower.

Chiara Nasti è incinta di Mattia Zaccagni?/ Pancino sospetto e indizi social













© RIPRODUZIONE RISERVATA