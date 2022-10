Chiara Nasti: “Non mi sono vaccinata e ho fatto bene”/ “Odio gli obblighi”

Chiara Nasti, influencer e dolce metà del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, da cui aspetta un figlio, ha fatto ancora una volta discutere di sé per via di alcune risposte fornite ai suoi follower su Instagram e che l’hanno catapultata al centro di una nuova polemica. Questa volta, la discussione è imperniata attorno al vaccino contro il virus SARS-CoV-2, a proposito della cui inoculazione la donna ha espressamente dichiarato di avere scelto di rifiutarla.

Chiara Nasti contro Italo Treno: "Gente trattata peggio di animali"/ "Zero umanità, anche con donne incinte"

Dinnanzi alla sua platea da 2 milioni di follower, Nasti, quando un utente le ha rivolto il quesito “perché hai deciso di non vaccinarti?”, ha replicato senza alcun filtro: “Ma era proprio necessario?”, con tanto di emoticon che ride. “Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla… Probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi. Odio gli obblighi… Faccio sempre l’opposto”. Peraltro, l’influencer aveva contratto il Covid-19 nel 2021, ma non l’aveva inizialmente rivelato a tutti i suoi fan…

Chiara Nasti e Zaccagni annunciano il nome del figlio/ È di nuovo polemica: "Ha copiato", lei reagisce!

CHIARA NASTI: “HO AVUTO IL COVID, MA NON L’HO DETTO PERCHÉ ALCUNE PERSONE CHE CONOSCO PORTANO SFORTUNA”

Chiara Nasti ha quindi avuto in passato un “incontro ravvicinato” con il virus della pandemia, ma soltanto a posteriori ha reso noto il motivo per il quale scelse di tenerlo nascosto: “Sono troppo felice perché finalmente sono negativa. Ho avuto il Covid, non l’ho detto, per questo mi avete visto in queste settimane a casa”.

Per poi aggiungere esattamente quanto segue: “Non l’ho detto perché tra le persone che conosco alcune portano sfortuna. Sono una che sente tutte le energie, se lo dicevo qui a tutti sicuramente ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe gufato addosso. Ci sono persone che vogliono il male degli altri”. Ora, le nuove esternazioni “contro” il vaccino anti-Covid, che non faranno altro che generare un nuovo vespaio di polemiche attorno alla figura di Chiara Nasti

Chiara Nasti incinta: è polemica web, Giulia De Lellis la difende/ "Vergognatevi!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA