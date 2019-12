Chiara Nasti o Chiara Biasi?/ La D’Urso le confonde a “Live”: imbarazzo in studio

Siparietto curioso avvenuto ieri sera durante la puntata del seguitissimo show di Canale 5, “Live – Non è la D’Urso”, condotto dalla regina Barbara D’Urso. La padrona di casa è stata vittima sua malgrado di una clamorosa gaffe, uno scambio di persona fra Chiara Biasi e Chiara Nasti. Succede che in studio bisogna affrontare l’argomento della settimana, quello riguardante l’influencer Chiara Biasi. Questi aveva fatto scalpore dopo uno scherzo architettato da Le Iene, in cui la stessa aveva sbottato dicendo: “Per 80.000 euro nemmeno mi alzo la mattina”. Roventi le polemiche scoppiate nelle ore successive sui social, e la D’Urso aveva invitato in studio la giovane per fare chiarezza. Peccato però che gli autori abbiano chiamato Chiara… Nasti. Si tratta di un’altra influencer, ex concorrente del reality show L’Isola dei Famosi, che su Instagram vanta circa 1.7 milioni di follower, 700mila in meno rispetto all’omonima Biasi che ne ha 2.4 milioni.

CHIARA NASTI O CHIARA BIASI? LA D’URSO DRIBBLA L’EMPASSE

Appena entra in studio la D’Urso commenta: “Ecco, Chiara Biasi, felice di conoscerti, sei la protagonista del caso della settimana”. La Nasti ringrazia, mentre Giovanni Ciacci, uno degli opinionisti, si guarda attorno un po’ perplesso. Lo smarrimento è totale, e a quel punto viene avvisata anche la stessa D’Urso che c’è stato un imbarazzante scambio di persona, forse dopo le continue segnalazioni sui Twitter: “È Chiara Biasi, la protagonista del caso, giusto? No? Ah, ho confuso le due Chiara, certo – le parole della conduttrice – Quindi è meglio che io cada nella botola (una mattonella del pavimento dello studio un po’ traballante ndr). Amici di Twitter, io non ho capito niente”. La D’Urso è bravissima a salvarsi in corner, mentre la Nasti è apparsa un po’ infastidita, rivolgendosi ad Elenoire Casalegno con una smorfia. Di seguito il video di quanto accaduto ieri sera in diretta tv su Canale 5.





