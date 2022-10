Chiara Nasti, risposta choc al follower “Imparate a campare”/ Web in rivolta: “Disagiata, commento squallido!

Chiara Nasti e il commento al follower: “Io farei attenzione a parlare“

Chiara Nasti finisce nuovamente nella bufera mediatica, questa volta per alcune parole spese sui social nei confronti di un follower. L’influencer ha infatti nelle scorse ore condiviso alcune Instagram stories sul proprio profilo e, tra queste, c’era anche un “bimbo maleducato“, come sottolineato dal commento del seguace: “Ma quel bimbo maleducato nelle storie di chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff*nc…?“.

Un rimprovero che non è affatto andato giù alla Nasti, già nel mirino delle polemiche per la sua decisione di non vaccinarsi. L’influencer ha risposto con fare piccato al commento spuntato sul suo profilo: “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su“.

Il commento di Chiara Nasti non è passato inosservato ed è stato tacciato di classismo e maleducazione. Su Twitter numerosissimi utenti hanno diffuso lo screen del commento dell’influencer, che ha fatto infuriare e non poco il popolo del web: “Chiara Nasti non é reale. L’avete creata voi sta qua ve lo ricordo“. Ma anche: “Chiara Nasti è una disagiata che fa un commento squallido al giorno ma continua ad avere due milioni di follower. Mi sa proprio che il problema non è lei“.

Un altro commento fa invece riferimento alla prima gravidanza della ragazza: “Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno“. L’influencer diventerà infatti mamma di Thiago a breve. Un periodo per lei davvero felice e vissuto al fianco del fidanzato, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, con il quale si sposerà presumibilmente dopo il parto.

Chiara Nasti non é reale. L’avete creata voi sta qua ve lo ricordo https://t.co/oNOd3foaNx — Lindä (@piccolynda) October 24, 2022

Chiara Nasti è una disagiata che fa un commento squallido al giorno ma continua ad avere due milioni di follower. Mi sa proprio che il problema non è lei pic.twitter.com/Ohv72dTiHB — Natalia 🌷 (@DituccioNatalia) October 25, 2022

Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno pic.twitter.com/VnlzHMFx1J — ADTOOMUCH✨ (@adtoomuch) October 24, 2022













