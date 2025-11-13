Tutto su Chiara Nasti, Thiago e Dea, la moglie e i figli di Mattia Zaccagni le cui foto di famiglia sono popolarissime sui social.

Bellissima e popolarissima per il suo lavoro da influencer, Chiara Nasti che, nel corso degli anni ha dimostrato un carattere forte e deciso, ha conquistato il cuore di Mattia Zaccagni con cui è convolata a nozze e con il quale ha deciso di formare una famiglia con la nascita prima di Thiago e poi di Dea. Una storia d’amore nata a Ibiza, nel 2021 e, tra un tuffo in mare e una serata con degli amici in comune, è scattata la scintilla.

La coppia non ha perso tempo e ha subito fatto le cose sul serio allargando prima la famiglia e poi convolando a nozze con una cerimonia da favola il 20 giugno 2023 a Roma, nella stessa chiesa in cui si erano sposati Francesco Totti e Ilary Blasi ovvero la Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Un amore, quello della giovane coppia, che i fan di lei e i tifosi di lui hanno seguito sin dal principio sui social dove, ancora oggi, entrambi pubblicano dolci foto di famiglia.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: le voci di una presunta crisi matrimoniale

Chiara Nasti, sempre molto preste sui social, pubblica spesso contenuti con il marito Mattia Zaccagni ma anche con i figli Thiago e Dea. All’inizio di ottobre, sul web, si erano diffuse voci di una presunta crisi matrimoniale. Secondo alcune voci, il giocatore della Lazio avrebbe smesso di seguire la moglie. Ad oggi, tuttavia, non ci sono prove di questa crisi. La coppia, infatti, si segue sui social e, nelle scorse settimane, la stessa Chiara ha pubblicato delle foto in cui mostra alcuni momenti trascorsi con il marito.

Sempre più innamorati, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni formano una coppia bellissima e quando lui è impegnato con la Nazionale e la Lazio, è Chiara ad occuparsi totalmente dei piccoli Thiago e Dea di cui i fan sono super innamorati.