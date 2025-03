Nel mondo dello spettacolo italiano siamo abituati ad osservare le gesta di personalità istrioniche, poliedriche; volti noti che riescono ad affermarsi in più di un settore senza mai perdere credibilità. Tale merito è senza dubbio da ascrivere a Chiara Noschese; capace di primeggiare tanto nella musica in qualità di cantante quanto nel mondo della recitazione, sia come attrice che come regista. Ma chi è Chiara Noschese, quali sono le tappe fondamentali della sua luminosa carriera?

Classe 1968, Chiara Noschese nasce a Milano da Alighiero Noschese ed Edda De Bellis; l’arte e di famiglia e dai genitori – in particolare dal papà – eredita un talento smisurato che la porta, come anticipato, a toccare i settori più disparati del mondo artistica. La prima parte della sua carriera coincide con numerosi spettacoli teatrali che contribuiscono a mettere in evidenza il suo talento poliedrico. L’esordio sul grande schermo arriva con il film ‘Condominio’, apripista di ulteriori partecipazioni di spicco come la pellicola recente ‘Enea’ di Pietro Castellitto. Diverse anche le partecipazioni televisive, la più recente a Tale e Quale Show. Proprio sul talent, in un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha raccontato: “Il dono interpretativo come papà? Non c’è paragone con lui, per me è stata una fatica; una cosa che non rifarei mai”.

Chiara Noschese, la vita privata dell’attrice e regista: ‘tutto tace’ su un possibile compagno o marito

Ma cosa sappiamo sulla vita privata di Chiara Noschese? A dispetto della moltitudine di aneddoti e riferimenti a proposito della carriera, poco c’è da raccontare a proposito della quotidianità sentimentale dell’attrice e regista. Sempre stata molto riservata nel tempo, difficile trovare stralci di interviste dove racconta di un possibile compagno o marito attuale. Non sappiamo infatti se attualmente sia impegnata e se abbia figlia; la discrezione è dominante sul tema della vita privata, segno della volontà di mettere sotto la luce dei riflettori unicamente la sua vita professionale, i suoi traguardi e impegni piuttosto che curiosità di gossip a proposito di un possibile compagno o marito.