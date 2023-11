Chiara Noschese piange a La volta buona: “Gigi Proietti lo amavo”/ “Essere figlia d’arte è una fortuna”

Chiara Noschese commossa a La volta buona ricordando Gigi Proietti: “Lo amavo profondamente”

Nella puntata di oggi de La volta buona, giovedì 30 novembre, sono state ospiti due grande artiste Barbara De Rossi, che ha confessato di essere stata vittima di violenze, e Chiara Noschese. Quest’ultima ha ripercorso la sua carriera sin dagli esordi e si è commossa ricordando Gigi Proietti. Il grandissimo artista, è scomparso il 2 novembre del 2020 ad 80 anni e dalla sua scuola sono usciti tantissimi talenti come Enrico Brignano, Gabriele Cirilli, Flavio Insinna, Giampiero Ingrassia, Nadia Rinaldi e appunto Chiara Noschese

Chiara Noschese ha pianto ricordando Gigi Proietti a La volta buona, ed ha raccontato quando appena diplomata è approdata nella sua scuola: “Entrare alla scuola è stata la mia volta buona. Ha cambiato tutta la mia vita, io lo inseguivo da quando avevo 16 anni ma bisognava essere diplomati quindi a 18 anni sono arrivata li. Io ero innamorata persa di Gigi, allora io lo amavo. Voi non avete idea di che cos’era Gigi, era un faro, il suo talento era una luce. Lui, noi allievi, ci ha presi in blocco e ci ha portati in Rai.”

La volta buona, Chiara Noschese controcorrente: “Essere figli d’arte è una fortuna”

Chiara Noschese è figlia del grandissimo Alighiero Noschese. Spesso i figli d’arte lamentano il fatto che avere un cognome noto è difficoltoso per la loro carriera, in quanto ci sarebbero dei pregiudizi nei loro confronti. Chiara Noschese a La volta buona ha smentito tale diceria, ammettendo che spesso è vero il contrario: “Siamo solo fortunati ad avere un cognome importante, io se potessi mi sarei chiamata Noschese Noschese. Quando hai un cognome importante soprattutto all’inizio è tutto più semplice e più facile, ti guardano con maggiore curiosità. Non è pesante se tu ti senti in pace con te stesso se credi di sapere fare bene il tuo lavoro che pesantezza ci può essere. Certo devi essere in grado ed io vi aspetto al teatro Brancaccio per dirmi se sono capace.”

Chiara Noschese ha concluso l’intervista da Caterina Balivo a La volta buona parlando delle sue esperienze televisive. È stata infatti una delle concorrenti nelle scorse edizioni di Tale e Quale Show ma adesso è proiettata nel teatro. Dopo aver diretto lo spettacolo teatrale con protagonista Barbara D’Urso dal titolo Taxi a due piazze, è tra le protagoniste del musical Chigago.











