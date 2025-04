Eliminazione congelata tra Trigno e Chiara ad Amici 24

Colpo di scena sul finale del sesto serale di Amici 24: non c’è l’eliminato. Cristiano Malgioglio ha costretto Maria De Filippi a congelare l’eliminazione tra Chiara e Trigno, rifiutandosi di votare a sfavore di uno dei due. Una situazione non nuova, in quanto accaduta già lo scorso anno, che ha portato allo spostamento dell’eliminazione in questione di una settimana. Il che vuol dire che Trigno e Chiara rimangono insieme ancora una settimana in casetta ma, all’inizio della prossima puntata, saranno nuovamente sottoposti al giudizio della giuria che deciderà in modo definitivo chi dei due è l’eliminato della puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 24 Serale 2025, 6a puntata/ Diretta: eliminazione tra Chiara e Trigno congelata

Chiara, Trigno e Nicolò al ballottaggio per l’eliminato del sesto serale di Amici 24

Chi sarà eliminato alla fine del sesto serale di Amici 24? Le prime due manche hanno avuto due esiti alquanto sorprendenti. La prima perché ha visto la giuria spedire in eliminazione uno dei favoriti alla vittoria, Nicolò Filippucci, la seconda perché è stata la ballerina Chiara Bacci a finire a rischio. La strategia del nuovo team di professori è stato infatti quello di chiamare al centro dello studio per il ballottaggio tre fortissimi: Antonia, Jacopo e Chiara. I due cantanti, dopo due ottime esibizioni, sono entrambi salvati dalla giuria. A finire al ballottaggio è quindi una molto amareggiata Chiara, che rischia ora di essere la prossima eliminata di Amici 24. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Perché Chiara Bacci rischia di essere eliminata ad Amici 24?/ Cosa ha fatto Trigno in più al serale

Chi sarà eliminato al sesto serale di Amici 24?

Chi è l’eliminato del sesto serale di Amici 24? Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, che ha colpito duramente i CuccaLo e le Petti-Letti con l’uscita di Senza Cri e Francesca Bosco, la gara torna a mietere una sola vittima, che arriva dopo tre manche giocate da due sole squadre. L’unione tra CuccaLo e Petti-Letti non è riuscita ad ottenere il risultato sperato, visto che su tre manche, due sono state vinte dalla squadra di Zerbi e Celentano, tuttavia non tutto è perduto.

Alla fine delle tre manche, a finire al ballottaggio per l’eliminazione sono stati Nicolò Filippucci, Trigno e Chiara Bacci. Il che vuol dire che anche la squadra favorita è stata colpita e questa sera potrebbe davvero perdere uno dei suoi elementi più forti. Sì, perché il primo ad essere salvato è stato Nicolò, il che ha lasciato i due fidanzatini costretti a dirsi addio. Ma chi dei due è uscito?

Eliminato Amici 24, ecco chi è andato via (secondo le indiscrezioni) alla fine del sesto serale

È un ballottaggio particolarmente sofferto quello del sesto serale di Amici 24, che decreterà la separazione dell’ultima coppia rimasta in gioco. TrigNO e Chiara si sono affrontati nel duello finale che, stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, ha messo particolarmente in crisi Malgioglio, al punto che il giudice si sarebbe rifiutato di votare. Fatto sta che l’eliminazione è avvenuta e, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, a lasciare definitivamente il serale di Amici 24 sarebbe stata Chiara. Nonostante la doppia vittoria durante le tre manche, stavolta gli Zerbi-Cele avrebbero dunque subito un’importante perdita in squadra. Trigno, finora dato per sfavorito, avrebbe invece superato un nuovo e ancor più complesso ballottaggio, avvicinandosi sempre di più alla finale.