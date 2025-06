Chiara Petrolini in carcere o resta agli arresti domiciliari? Attesa la decisione del Riesame. Il suo legale parla a Ore 14 anche in vista del processo

L’udienza al Tribunale del Riesame di Bologna per rivalutare gli arresti domiciliari di Chiara Petrolini è durata un’ora. Non era presente la 22enne che deve rispondere dell’accusa di aver ucciso e sepolto due figli neonati a Traversetolo. Non era presente neanche la Procura di Parma, che ha avanzato la richiesta della misura cautelare del carcere. Era invece presente il legale Nicola Tria, che assiste la giovane a fine mese a processo per duplice omicidio e soppressione di cadavere.

Stando a quanto riportato da Ore 14, nell’udienza odierna a porte chiuse si è parlato anche dello stato psichico della giovane. Per i consulenti della pubblica accusa, Chiara Petrolini era capace di intendere e volere al momento dei fatti; i consulenti della difesa hanno espresso parere opposto.

Ora si attende la decisione dei giudici del Riesame. Se dovessero accogliere la richiesta della misura cautelare del carcere, l’esecuzione verrebbe comunque sospesa, perché il legale, in tal caso, presenterà ricorso in Cassazione. Pertanto, secondo l’inviata del programma di Rai 2, il 30 giugno, quando inizierà il processo a carico della 22enne, molto probabilmente l’imputata sarà ancora ai domiciliari.

PARLA IL LEGALE DI CHIARA PETROLINI

L’avvocato Nicola Tria, ai microfoni di Ore 14, ha confermato la possibilità del ricorso in Cassazione, in caso di accoglimento da parte del Riesame della richiesta della Procura per la misura del carcere nei confronti della sua assistita: «Ricorso? Ovviamente dovremo vedere le motivazioni. Si impugna quando si legge il provvedimento e si ritiene di non condividerlo. Comunque, la risposta è sì».

Il tema al centro della decisione del Riesame è lo stesso di ottobre, cioè l’adeguatezza degli arresti domiciliari. «Noi abbiamo sempre sostenuto di sì e, in qualche modo, anche la Corte di Cassazione sembra essere andata in quella direzione, anche se si esprime in termini di legittimità e logicità della motivazione. Ma allora disse che i fatti processuali erano avvenuti in presenza di condizioni che non sono ripetibili se è agli arresti domiciliari».

Infine, ritiene «abbastanza certo» che Chiara Petrolini inizierà il processo agli arresti domiciliari, a prescindere dalla decisione del Riesame, per i motivi spiegati dall’inviata di Ore 14.