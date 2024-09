Nessuno, in famiglia, sapeva delle gravidanze di Chiara Petrolini. A “La vita in diretta” parla Paride, un amico di famiglia che conosce la famiglia della ragazza che ha partorito e seppellito due figli appena nati in giardino. Da vent’anni, infatti, tra l’uomo e la famiglia Petrolini c’è un rapporto di amicizia: “Chiara era bravissima, la nostra Chiara ci ha fregato. Come ha fregato tutto. Era bellissimo, molto intelligente, fin troppo intelligente, un’intelligenza mostruosa. Tutto quello che ha fatto e che ha pensato è roba da film. Penso pure che Chiara non si sia pentita, l’hanno vista fare l’aperitivo prima di andare ai domiciliari”.

Secondo Paride, amico di famiglia di Chiara Petrolini, “il comportamento di questa ragazza mi fa capire che non ha capito la gravità del fatto o fa finta di non aver capito. Secondo me Chiara non ha fatto tutto da sola, c’è qualcuno, anche qualche amica, che l’ha aiutata”.

Chiara Petrolini, l’amico di famiglia: “I genitori si fidavano di lei”

L’uomo, amico di famiglia di Chiara Petrolini, esclude che i genitori possano aver saputo qualcosa e spiega che ci metterebbe la mano sul fuoco: “Loro si sono fidati molto, la ragazza era brava, seria, l’hanno lasciata libera perché non c’era motivo per controllarla. Delle macchie di sangue nel bagno i genitori se ne sono accorti, la mamma ha lavato tutti i tappetini… Se fosse stata mia figlia, l’avrei portata al pronto soccorso”. Poi, da parte dell’amico di famiglia, un messaggio proprio alla stessa Chiara: “A lei vorrei dire che deve dire la verità, di parlare, di dire le cose come stanno. Questa cosa qua non deve più succedere”.

Gli amici di Chiara Petrolini, nonostante quanto pensi Paride, l’amico di famiglia, hanno sempre negato che sapessero delle gravidanze della giovane. Intanto la ragazza, descritta da tutti come la figlia modello, domani risponderà all’interrogatorio di garanzia: tutti sperano che parli e che racconti tutta la verità, per dare finalmente una spiegazione a quanto accaduto a Traversetolo, in provincia di Parma.