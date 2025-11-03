Chiara Petrolini processo, la consulenza psichiatrica conferma che è capace di intendere e volere. Le conclusioni del medico legale sui neonati

Chiara Petrolini può sostenere il processo per il duplice omicidio dei suoi due neonati ed è anche capace di intendere e di volere: queste sono le due principali conclusioni della consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Parma.

Nell’udienza di oggi, apertasi con la proroga degli arresti domiciliari per l’imputata, ha parlato lo psichiatra Mario Amore, secondo cui la madre dei due neonati seppelliti nel giardino della sua abitazione di Traversetolo non soffre di alcun disturbo psichiatrico né di patologie mentali, non presenta disturbi di personalità ed è pienamente capace di intendere e di volere. Pertanto, può affrontare il processo.

La studentessa, che era anche catechista e baby sitter, appariva come una ragazza modello; in realtà, dentro di sé nasconde una “povertà interiore ed emotiva”, tanto che lo psichiatra ha dichiarato: «Non c’è nulla di vivo in Chiara Petrolini, a parte il rapporto con la nonna e le gravidanze, che hanno cambiato il suo mondo».

“CHIARA PETROLINI POTEVA RIFARLO”

Per quanto riguarda la famiglia, non sono emersi “elementi disfunzionali”. Diversamente, Domenico Berardi, altro consulente dell’accusa, ha sottolineato come le gravidanze l’abbiano resa “spregiudicata”, priva di emozioni, “fredda e glaciale”, e l’ha descritta come “guidata da un computer”, seguendo un disegno personale “incomprensibile” allo stesso psichiatra.

Secondo i periti, Chiara Petrolini non è psicopatica, ma nel perseguire i propri obiettivi ha mostrato “alcuni tratti della psicopatia”. Inoltre, entrambi i consulenti hanno riferito che, durante i colloqui, la giovane ha chiesto più volte cosa avesse fatto di male, a conferma di una scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità. Secondo il pool di esperti, non si può escludere che la ragazza potesse, in futuro, commettere nuovamente delitti analoghi.

LE CONCLUSIONI DEL MEDICO LEGALE

In aula è intervenuta anche la medico legale Valentina Bugelli, secondo cui entrambi i figli sarebbero nati vivi. In particolare, il secondogenito — il primo neonato ritrovato — ha respirato dopo il parto, ma è morto pochi minuti dopo il taglio del cordone ombelicale con un oggetto tagliente, probabilmente una forbice mai individuata. Sarebbe dunque deceduto dissanguato nel giro di quattro-sette minuti.

Per quanto riguarda il primogenito, il cui corpo è stato rinvenuto dopo quello del fratellino, non vi è certezza sulle cause della morte, poiché dai resti scheletrici non è possibile stabilirle. Tuttavia, sulla base di un ragionamento probabilistico, la dottoressa Bugelli ritiene improbabile che sia nato morto.

ATTESE LE TESTIMONIANZE DEGLI AMICI

Nelle prossime udienze verranno ascoltati cinque testimoni ritenuti importanti: quattro amiche e il figlio della coppia che partì con la famiglia Petrolini per New York. Una delle ragazze, già sentita dai carabinieri, ha dichiarato di non sapere nulla delle gravidanze e ha raccontato che la sera prima del secondo parto Chiara Petrolini era stata a cena a casa sua: le due avevano bevuto birra e fumato marijuana. «Una sola canna in due — ha spiegato l’amica — lo abbiamo fatto io e Chiara».