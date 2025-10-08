La giovane Chiara Petrolini, accusata di aver fatto morire due figli dopo il parto, ha rilevato agli psichiatri il perchè della seconda gravidanza

Chiara Petrolini, la ventiduenne sotto processo in quanto accusata di aver fatto morire due figli dopo il parto, ha spiegato che, dopo essere rimasta incinta una prima volta e aver lasciato morire il bimbo, ha avuto una seconda gravidanza “in quanto la prima era andata male”.

Le sue parole, riportate dal sito TgCom24.it, sono state proferite da Chiara Petrolini agli psichiatri in occasione dei colloqui avvenuti nelle scorse settimane. La giovane, residente nella provincia di Parma, rimanda quindi al mittente ogni accusa circa il fatto che il suo sia stato un gesto volontario – l’aver partorito e ucciso il figlio per poi seppellirlo – spiegando invece che, quando ha dato alla luce il secondo piccolo, era in casa da sola.

Inizialmente tutto sembrava essere filato liscio, “poi non respirava più”, ha spiegato sempre la ragazza parlando con gli esperti, aggiungendo di aver causato involontariamente la morte del piccolo tagliandogli il cordone: “Ma io non ero informata” su come appunto bisognava partorire. Questi estratti delle indagini sono stati pubblicati da La Gazzetta di Parma e fanno chiaramente capire come la giovane non abbia agito con la volontà di uccidere.

CHIARA PETROLINI: ”PENSAVO DI NON AVER FATTO NULLA DI MALE”

Lo si comprende anche quando lo psichiatra le ha chiesto come mai avesse seppellito i due figli in una buca poco profonda, quasi come se volesse farsi scoprire, e lei ha replicato: “Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato”.

Probabilmente anche alla luce di queste risposte, la Corte d’Assise di Parma ha chiesto una perizia psichiatrica per capire se Chiara Petrolini fosse perfettamente lucida o meno al momento del duplice parto. Ricordiamo che il tutto è emerso durante l’estate del 2024, quando un cane ha scavato una buca nel giardino dei Petrolini, portando alla luce il cadavere di un neonato.



CHIARA PETROLINI, IL RAGAZZO: “ERO ALL’OSCURO DI TUTTO”

All’epoca dei fatti, la ventiduenne si trovava in vacanza a New York con la famiglia e ha deciso di proseguire la sua esperienza oltreoceano per poi tornare in Italia una volta terminata la vacanza. In seguito si è scoperto che la giovane avesse partorito due volte, entrambe in casa, lontano da tutto e da tutti, senza dire niente a nessuno.

Delle due gravidanze – favorite anche da un fisico molto esile – la giovane non proferì parola ai genitori né tantomeno al compagno, Samuel Granelli, il padre dei due bimbi venuti al mondo. “Non ho mai avuto la percezione che fosse incinta”, ha dichiarato lo stesso giovane, che ha ricordato che i due erano fidanzati fin da ragazzini, poi si erano lasciati e rimessi insieme nel 2023. Le due gravidanze sono avvenute proprio nel 2023 e poi nel 2024. “Mai un sospetto, neanche quando non era vestita”, ha concluso il ragazzo.