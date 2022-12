Chiara Pieri, fidanzata Francesco Cicconetti/ “Due persone che s’incastrano”

Chiara Pieri, chi è la fidanzata di Francesco Cicconetti

Francesco Cicconetti, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è legato da più di due anni Chiara Pieri. La ragazza appare molto spesso nei post di Instagram del fidanzato, conosciuto sui social come mehths. In occasione del loro primo anniversario insieme, Francesco ha scritto: “Vorrei dire “un anno di magia”, ma sarebbe un insulto alla tua potenza. Non c’è niente di magico, esiste solo la realtà di due persone che s’incastrano perfettamente e sono forse parte di un progetto più grande che le voleva riunite”. Intervistato da Luce! l’influencer e scrittore ha detto: “Sono molto fortunato ad avere una persona come Chiara al mio fianco. In generale, capitano più cose positive che altro, anche se ovviamente arriva qualcuno che dice o scrive ‘belle le relazioni lesbiche’, oppure ‘belle due donne che stanno insieme’, ma non ha nessuna importanza per noi. Il fatto è che quando la tua identità si costruisce, si fa più forte e la tua relazione è stabile, queste parole non ti smuovono più di tanto rispetto al passato”.

Chiara Pieri e Francesco Cicconetti nel video di “Giovani Wannabe”

Qualche mese Francesco Cicconetti ha scritto un lungo post, spiegando i motivi per cui si sente felice con la fidanzata Chiara Pieri: “Con Chiara sono felice non perché “sono felice”, ma per una lunga serie di precisi momenti, che mi portano a sentirmi felice… Con Chiara sono felice perché non ho bisogno di spiegarmi, di dilungarmi, di stilare un elenco puntato delle mie necessità. Lei lo sa, perché mi conosce. E anche questo privilegio del silenzio mi rende felice”. Recentemente la coppia è stata protagonista del videoclip musicale “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari: “Una canzone che parla di viaggio. Ci sono viaggi in cui si scoprono nuovi paesi, strade e orizzonti, e altri viaggi che servono solo per scoprire meglio cosa c’è dentro di noi”, ha scritto Cicconetti sul suo profilo Instagram.

