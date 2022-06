Chiara Pigozzi, chi è  la moglie di Damiano Tommasi il candidato sindaco di Verona/ Amore coronato da 6 figli

Chi è Chiara Pigozzi, la moglie di Damiano Tommasi il candidato sindaco di Verona

Damiano Tommasi, classe 1974, nato a Negrar, in provincia di Verona, dopo aver dedicato gran parte della sua vita al calcio, prima come centrocampista della Roma e della Nazionale e poi come presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha deciso di stravolgere la propria vita professionale tuffandosi nella politica e candidandosi come sindaco alle elezioni amministrative di Verona, Da calciatore, ha avuto una vita privata lineare e ricca d’amore. Da anni, infatti, è sposato con Chiara Pigozzi che rappresenta la sua metà ideale.

La coppia, oltre ad aver costruito insieme una famiglia grande e numerosa, ha anche fondato una scuola bilingue considerata all’avanguardia e tra le migliori nella didattica. Oltre che dall’amore della moglie Chiara, Tommasi è circondato anche da quello dei figli.

Chiara Pigozzi, moglie Damiano Tommasi: un amore coronato dalla nascita di sei figli

Chiara Pigozzi e Damiano Tommasi, con il matrimonio, hanno coronato non solo un amore grande e importante, ma anche quello di formare insieme una famiglia. La coppia, infatti, ha messo al mondo sei figli. Beatrice, Camilla, Susanna, Samuele, Emanuele e Aurora sono i sei figli di Tommaso e della moglie Chiara.

Una famiglia grande e numerosa che l’ex calciatore ed oggi candidato sindaco della città di Verona ha sempre protetto e tenuto lontana da gossip, rumors e pettegolezzi vari. Una famiglia intorno alla quale l’ex calciatore ha creato la propria vita professionale e il proprio successo. Dopo aver regalato grandi gioie sportive alla propria famiglia, Tommasi potrebbe regalarne anche una politica qualora dovesse vincere le elezioni per il sindaco di Verona.











