Chiara Pompei e lo sfogo dopo il tentato suicidio

Chiara Pompei, dopo il tentato suicidio, torna sui social e con un video, racconta come sta oggi e come si sente dopo l’estremo gesto. L’ex tronista di Uomini e donne, in un video condiviso tra le storie Instagram, ammette di sentirsi sola spiegando che sta continuando a curarsi e a seguire un percorso per riprendere in mano la propria vita. Nel corso del video, Chiara lancia qualche frecciatina all’ex fidanzato da cui, ammette, di essere stata delusa.

“Sono un po’ delusa dalla vita” – spiega l’ex tronista. “Mi sento presa per il cu*o dall’uomo che amavo. Ho perso una grande opportunità come quella di Uomini e Donne. Non ho un’amica su cui poter fare affidamento e quindi ho fatto quel gesto”, dice Chiara tornando sul gesto estremo fatto qualche settimana fa.

Chiara Pompei: come sta oggi

L’avventura di Chiara Pompei sul trono di Uomini e Donne è durata pochissimo per i rumors sulla presunta frequentazione con l’ex fidanzato Riccardo. Chiara ha così deciso di lasciare il trono e i fan di Uomini e Donne hanno comunque apprezzato la sua decisione. Oggi, chi ha seguito tutta la vicenda, si chiede come sta Chiara e a svelarlo è lei stessa.

“Ora mi sto curando. Psicologi e psichiatri mi danno quelle medicine che mi fanno sembrare uno zombie, infatti fatico a parlare”, dice l’ex tronista. “Però sto bene. Sto qua e ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questi giorni. Ho letto i vostri messaggi con tutto il cuore però non è facile. Sto qua e si va avanti”, conclude Chiara che, lentamente, si sta riprendendo provando a superare il momento difficile.

