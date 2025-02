Chiara Pompei è la nuova tronista di Uomini e Donne: chi è, età e vita privata

Si chiama Chiara Pompei ed è la nuova tronista di Uomini e Donne, il cui percorso è ormai ufficialmente iniziato nello studio di Canale 5. Chiara è una ragazza di 23 anni, studentessa di Economia, Finanzia e Marketing, che nel suo video di presentazione si è presentata come una ragazza alla mano, semplice, e pratica, che cerca oggi un grande amore e spera di trovarlo proprio nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Chi è Alessio Pili Stella di Uomini e Donne/ Chiude con Gaia dopo i baci in hotel? Tina: "Non c'è storia!"

Chiara Pompei ha fatto sin da subito un’ottima impressione al pubblico di Uomini e Donne. C’è chi ha tenuto a sottolineare come la tronista sia “una di noi”, che “compra vestiti al mercato e non si fa problemi a dirlo”, ha scritto più di un utente del web. Chiara ha parlato di sé anche in merito all’amore, ammettendo di essere una “sottona”, che quando si innamora dà tutta se stessa senza riserve.

Liane Arias, chi è corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne/ Prima esterna, lui: "Molto colpito"

L’uomo ideale della nuova tronista Chiara e la prima segnalazione su di lei

Nel suo video di presentazione di Uomini e Donne, ha parlato anche del tipo di ragazzo che cerca, dicendo: “Mi piacciono le persone positive, gli uomini belli, sicuri di sé e che hanno degli obiettivi nella vita. Anche un po’ parac*li, che sappiano tenermi sulle spine.” Chiara, dunque, cerca un uomo dinamico ma non scontato, ed è probabile che arrivino per lei decide di corteggiatori nelle prossime settimane. Certo, questo a meno che il suo percorso non si interrompi prima a causa delle indiscrezioni uscite sul suo conto negli ultimi giorni. Si parla, infatti, di un presunto fidanzato fuori, che avrebbe d’altronde svelato tutto in un lungo post-lettera pubblicato su Instagram. Una situazione che potrebbe mettere a rischio il suo trono.