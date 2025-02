Tutto su Chiara Pompei: la tronista di Uomini e Donne che ha lasciato il programma

Chiara Pompei è la tronista che è durata meno sul trono di Uomini e Donne. La 23enne studentessa di economia finanza e marketing è arrivata sul trono per cercare l’amore riuscendo anche a fare qualche esterna. Tuttavia, sul web, è poi spuntato un ragazzo che ha dichiarato di essere l’ex fidanzato di Chiara accusando quest’ultima di aver nascosto alla redazi9one di Uomini e Donne di essere fidanzata. Le parole di Riccardo sono diventate virali e hanno spinto la redazione di Uomini e Donne ad indagare.

Indagini che hanno subito portato ad una svolta del trono di Chiara che, in studio, si ritrova a doversi assumere le proprie responsabilità e a confrontarsi con Riccardo davanti a Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Chiara Pompei lascia Uomini e Donne

Svolta nel trono classico di Uomini e Donne con Chiara Pompei che, dopo essere arrivata in trasmissione con grande entusiasmo, è costretta a raccontare la verità rivelando i dettagli del suo rapporto con Riccardo che ha portato a falla la natura del loro rapporto.

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 febbraio 2025 si scopre così che Riccardo e Chiara hanno fatto il provino per diventare tentatori di Temptation Island pur essendo fidanzati. Nonostante l’errore, Chiara trova comprensione in Maria De Filippi che giustifica tutto per la sua giovane età. In studio, Chiara e Riccardo si parlando e, alla fine del confronto, la tronista ammette di essere ancora innamorata del ragazzo. I due, così, decidono di lasciare insieme la trasmissione per ricominciare la storia interrotta e che, nessuno dei due, ha effettivamente dimenticato nonostante lei abbia tentato di farlo accettando il trono.

