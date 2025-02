Chi è Chiara Pompei, la nuova tronista di Uomini e Donne

Solo pochi giorni fa, attraverso un filmato pubblicato attraverso tutti i canali ufficiali di Uomini e Donne, veniva presentata la nuova tronista: lei è Chiara Pompei, ragazza 23enne che è un volto nuovo del programma e, più in generale, del mondo dello spettacolo. Chiara è una studentessa come tante, che cerca l’amore e spera di trovarlo nello studio di Canale 5. Eppure, la ragazza potrebbe non aver detto tutta la verità.

Chi è Diego Di Fazio, cavaliere uomini e Donne/ E' finita la storia con Cristina?

Chiara Pompei potrebbe infatti aver mentito alla redazione di Uomini e Donne sulla cosa più importante per questo suo percorso: l’essere effettivamente single. La tronista, anzi, avrebbe, secondo segnalazioni choc degli ultimi giorni, un fidanzato che frequenterebbe da alcuni mesi. A rivelarlo è stato proprio il presunto fidanzato con una lunga lettera pubblicata su Instagram, nella quale ha raccontato tutto nel dettaglio.

Mario Cusitore, lite con Giorgia a Uomini e Donne: "Mi hai presa per il cul*"/ "Tra noi intimità ma lui poi…"

Cosa succede al trono di Chiara? Redazione alla prova

Qualora la vicenda venisse confermata e, dunque, Chiara Pompei fosse realmente già fidanzata, il suo sarebbe uno dei troni più veloci della storia, visto che, sicuramente, Maria De Filippi la manderebbe via. Resta comunque da appurare l’intera situazione, comprendendo se la testimonianza data dal ragazzo su Instagram corrisponde a tutta la verità o se c’è altro che solo Chiara Pompei potrebbe chiarire. Cosa che, d’altronde, potrebbe accadere proprio nella nuova registrazione di Uomini e Donne prevista per oggi 11 febbraio 2025.