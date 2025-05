Chiara Pompei e la foto in ambulanza

Momento difficile per Chiara Pompei, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha raccontato sui social di aver fatto un folle gesto mettendo seriamente in pericolo la propria vita. Le parole dell’ex tronista hanno colpito tutti i fans di Uomini e Donne che avevano seguito Chiara durante la sua brevissima avventura nel programma di Maria De Filippi augurandole di ritrovare presto la serenità. Ricoverata in clinica, Chiara sta dando notizie sul proprio stato di salute attraverso i social.

Quando torna in onda Uomini e Donne?/ Stop fino a settembre: data e cosa va in onda al suo posto

Proprio oggi, l’ex tronista ha pubblicato una nuova foto tra le sue storie con cui si lascia andare anche ad un amaro sfogo. Visibilmente scossa e provata per quanto accaduto, Chiara annuncia di aver deciso di chiudere il proprio profilo Instagram per prendersi del tempo per se stessa e provare a riprendere in mano la propria vita.

Gloria Nicoletti, frecciatina a Guido dopo Uomini e Donne?/ "Una persona innamorata, per chiarire..."

Le parole di Chiara Pompei

Sono tanti i messaggi di solidarietà ricevuti da Chiara Pompei che, purtroppo, evidentemente, deve aver ricevuto anche altro perché nel suo sfogo social spiega di non voler fare alcun tipo di vittimismo al punto da aver deciso di disattivare il suo profilo.

“Non sto facendo nessun vittimismo e nessun modo per fare hype. Da adesso disattivo il social così non godete per i malanni altrui“, scrive l’ex Uomini e Donne. Poi conclude così il suo messaggio: “Buon proseguimento, un abbraccio a tutti e soprattutto a chi mi è stato vicino. Ho bisogno di tempo per me, per trovare la felicità che mi avete tolto”.

Rosanna e Giuseppe scacciano la crisi dopo Uomini e Donne/ La scelta della coppia