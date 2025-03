Chiara Pompei rompe il silenzio dopo Uomini e donne

Chiara Pompei, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha lasciato il programma dopo poche settimane in seguito ad una segnalazione, torna a parlare dell’addio al dating show di canale 5. Sui social ha così raccontato la sua verità sul presunto fidanzamento con Riccardo con cui ha lasciato lo studio dopo un faccia a faccia. “Sarei stata finta se fossi rimasta lì al trono – ha spiegato – a me i ragazzi interessavano, ma nel momento in cui ho visto Riccardo ho capito che per lui provavo un interesse maggiore e ho preferito continuare la nostra conoscenza”, ha detto.

“Io e Riccardo non siamo mai stati fidanzati, la nostra era una relazione fisica, sporadica, confermata dal fatto che lui stava con altre. Non c’era nulla di premeditato. Quando sono andata lì, a quel percorso, l’ho voluto iniziare da zero, senza includerlo. Riccardo questo lo sapeva, perchè lui non mi ha mai dato una dimostrazione di interesse al di sopra del fisico, quindi cosa c’è di sbagliato?”, ha concluso.

La replica di Riccardo a Chiara Pompei

Dopo le parole di Chiara Pompei, è arrivata la replica di Riccardo Sparacciari che, sui social, è tornato a parlare dei motivi per cui ha deciso di uscire allo scoperto portando poi Chiara a lasciare la trasmissione. “Per come sono andate le cose, dato che ho pensato solamente a me stesso vedendola li e non sopportando tutto quanto, chiedo scusa anche a tutti quelli che hanno assistito al teatrino. Molte persone dicono che il trono sia stato premeditato, ma non è così. Chiara è davvero come si è presentata e mostrata prima che accadesse tutto ciò. Mi dispiace che non sia stato possibile dimostrarlo”.

Riccardo, poi, ha puntualizzato di non aver mai costretto Chiara a lasciare il programma ribadendo che è stata una sua scelta quella di lasciare il trono dopo il faccia a faccia in studio. Inoltre ha spiegato di aver fatto solo un provino per Temptation Island e di non essere assolutamente alla ricerca di visibilità.