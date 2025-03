L’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha rilasciato una confessione sui social dopo il trono finito male nel programma di Maria De Filippi, nonchè il percorso che ha detenuto il record come il più breve della storia. Dopo aver partecipato alla trasmissione di Canale 5 la ragazza ha spesso provato a chiarire la sua posizione sui social dicendo di voler dire tutta la verità. Per chi non avesse seguito le ultime vicende del programma, la tronista è uscita definitivamente con Riccardo Spadacciari, il suo ex fidanzato.

Proprio quest’ultimo aveva lanciato una segnalazione dicendo che la ragazza stava prendendo in giro tutti e che in realtà si amavano ancora. “So che ha sbagliato, ho sbagliato anche io” aveva detto, confessando poi di amarlo a sua volta e di non voler prendere in giro nessuno. Ovviamente, i social non l’hanno perdonata facilmente e per un certo periodo Chiara Pompei è stata vittima degli haters, arrabbiati per la presa in giro alla redazione e al pubblico che ogni giorno segue il programma. Poco fa, l’ex tronista ha voluto mandare un messaggio agli “odiatori web”, cantando il brano di Giorgia “La cura per me“, presentato a Sanremo 2025.

Chiara Pompei, la foto delle gambe sorprende i fan: “Mi sono curata da sola”

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto svelare altro sulla sua vita privata e ha pubblicato una foto che ha sconvolto i fan. L’immagine nelle sue storie di Instagram mostra le sue gambe piene di croste rosse, uno sfogo cutaneo che ogni tanto compare sul suo corpo. A proposito di questo racconta di non essere uscita di casa per ben due anni dal 2022 al 2024, continuando a grattarsi per il prurito. La ragazza ha anche spiegato che nessuna cura data dai medici riusciva a funzionare e che per questo motivo si è curata da sola senza medicine per lungo tempo, riuscendo a rendere il tutto più sopportabile.