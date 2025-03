Come procede la relazione tra Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari? L’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista del trono più breve della storia del programma. La storia, ormai la conosciamo tutti: l’ex fidanzato ha scritto alcune parole su Instagram, svelando il retroscena scioccante della loro relazione e raccontando a tutti che Chiara Pompei stava prendendo in giro la redazione. Così, dopo essersi smossi i social, anche Maria De Filippi ha posto fine al finto trono invitando il fidanzato in trasmissione come ospite.

A dare le prime anticipazioni era stato Lorenzo Pugnaloni, il quale aveva avvisato che il percorso della tronista sarebbe stato brevissimo, praticamente nemmeno iniziato. Molti hanno pensato che Riccardo Sparacciari abbia fatto tutto per apparire ancora una volta in televisione, soprattutto alla luce del suo passato di provini per i reality Mediaset come ad esempio Temptation Island. Quello che i fan di Uomini e Donne si domandano oggi è se Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari stanno ancora insieme. Insomma, la loro relazione è decollata o no? Andiamo a scoprirlo.

Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari, parlano le fonti vicine alla coppia: “Non si vedono più”

Alcune fonti rivelano che Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari di Uomini e Donne sono stati visti insieme a Roma, anche se hanno preferito mantenere la privacy sui social: per ora non è apparsa alcuna foto sul loro profilo. “Possiamo anticiparvi che attualmente non si starebbero nemmeno più vedendo“, rivelano le fonti vicine alla coppia – Resta da capire cosa sia accaduto e siamo in attesa di conoscere le loro versioni“. Ma non è finita qui! Nelle ultime ore Chiara Pompei ha rotto il silenzio sui social, esordendo con: “Vi dirò tutta la verità“. Ecco cos’ha detto.

Chiara Pompei ha voluto chiarire la situazione con i fan, avvisandoli di non avere nulla da nascondere. Ha dichiarato di non essere riuscita a mostrarsi durante le registrazioni di Uomini e Donne, avendo scoperto di non essere adatta per la televisione. “Non sono riuscita ad essere la Chiara che sono“, scrive sui social, – ora, se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c’è niente di cui vergognarsi”. Chiara Pompei ha concluso il messaggio promettendo ai fan di sapere presto le rivelazioni dietro a questa storia.