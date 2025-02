Chiara Pompei, cos’è successo con Riccardo Sparacciari dopo Uomini e Donne?

Quello di Chiara Pompei a Uomini e Donne è stato un trono lampo. Pochissime settimane dopo la sua presentazione come nuova tronista, è arrivata una segnalazione che ha fatto crollare in un attimo tutto. Riccardo Sparacciari, ragazzo che Chiara stava frequentando fuori e prima dell’inizio della sua avventura su Canale 5, ha infatti svelato di avere una relazione con lei, mai chiusa, da alcuni mesi. Dunque, Chiara avrebbe accettato il trono da fidanzata. Una vicenda venuta a galla sui social e poi affrontata anche nello studio di Uomini e Donne, seppur in un filmato reso disponibile esclusivamente su Witty TV.

Nel video, Riccardo e Chiara si confrontano in studio, raccontando le reciproche motivazioni. Il ragazzo si è detto innamorato di lei, motivo per il quale ha deciso che tutto venisse a galla. Chiara ha invece dichiarato di non aver compreso i suoi sentimenti, motivo per il quale ha accettato il trono. Tuttavia, rivedendolo, ha infine ammesso di provare ancora qualcosa per lui.

La segnalazione si Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari

“So che ha sbagliato, ho sbagliato anche io. Però appena l’ho visto mi è preso un colpo al cuore come la prima volta. Non voglio prendere in giro i ragazzi, e voglio conoscere lui. Forse sbaglierò.”: è con queste parole che Chiara Pompei ha abbandonato il trono di Uomini e Donne insieme a Riccardo Sparacciari. Ma cosa è successo dopo questo addio? I due stanno ancora insieme o la loro relazione si è definitivamente conclusa? Stando agli aggiornamenti lanciati dall’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni, la frequentazione tra i due ragazzi continua a gonfie vele: “Comunque Chiara e Riccardo si stanno frequentando e stanno insieme. Sono stati avvistati a Roma.”. è l’ultima segnalazione sul loro conto.