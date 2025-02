Chiara Pompei lascia il Trono a Uomini e Donne: abbandona travolta dalla segnalazione

È già finito il trono di Chiara segnando il record di Trono più breve in assoluto della storia del programma. La studentessa 23enne aveva iniziato il suo percorso nel dating show di Canale 5 solo poche settimane fa, non aveva ancora conosciuto o frequentato bene nessun corteggiatore quando nei giorni scorsi è stata travolta dalla segnalazione del suo presunto fidanzato Riccardo Sparacciari che oggi, durante la registrazione, ha ammesso di frequentare fuori dal programma.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 FEBBRAIO 2025/ Gianmarco innamorato di Francesca! Tina fa show

Stando a quanto riporta l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sulle anticipazioni Uomini e Donne e su quello che è successo nella registrazione di oggi, 11 febbraio 2025, Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro studio Chiara chiedendola spiegazioni e la ragazza ha ammesso che tra i due c’è una frequentazione, ha confessato di essere molto presa e che ha deciso di accettare di fare la tronista perché convinta che la storia da parte del ragazzo non fosse sincera e vera. Tuttavia ha confessato di averlo continuato a sentire anche durante il suo percorso nel programma. Successivamente è entrato in studio il fidanzato e da lì è scoppiato il caos.

Agnese De Pasquale, dama di Uomini e Donne spiazza Gianmarco Steri: "Mi piaci, ti corteggerei"/ Lui risponde…

Uomini e Donne, caos nel trono di Chiara Pompei: lascia il programma insieme al fidanzato Riccardo Sparacciari

C’è stato un clamoroso colpo di scena finale nel trono di Chiara: lascia Uomini e Donne insieme al suo ‘fidanzato’ Riccardo Spacciari. Quando il giovane entra in studio, infatti, lui le confessa di tenerci a lei e che non la considera una storia occasionale. I due discutono un po’ in studio fino a quando la conduttrice li invita a chiarirsi fuori. Poco dopo rientrano dicendo di essere innamorati ed escono insieme dal dating show. Maria De Filippi nel frattempo ha consolato Chiara, dicendole che a 23 anni è normale commettere errori. Finisce così a circa una settimana dall’inizio il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne.