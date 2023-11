Chiara Porchianello: “Amici 2023? Avrei dovuto lasciarmi andare di più”/ “Rifarei tutto, nonostante…”

La talentuosa ballerina della squadra capitanata da Emanuel Lo parla della sua breve esperienza ad Amici

Un’esperienza breve ma intensa. Chiara Porchianello è stata ad Amici 2023 quanto basta per sentirsi diversa e cambiata, rispetto al suo ingresso. Entrare nella scuola di Maria De Filippi era da sempre il suo sogno, un traguardo realizzato e assaporato al meglio delle sue possibilità. Qualcosa però non è andato per il verso giusto per Chiara, che ha dovuto fare i conti con un’eliminazione inattesa. “È stata un’esperienza positiva, nonostante non sia durata molto. Rifarei tutto. È stata molto forte dal punto di vista emotivo, mi ha aiutato tanto a riscoprirmi sotto tanti punti di vista. Emotivamente mi sono sbloccata tantissimo. Ho scoperto di essere molto più sensibile ed emotiva di quanto pensassi”, ha raccontato entusiasta in una intervista a Comingsoon.it.

L’eliminazione non brucia più di tanto, piuttosto Chiara avrebbe voluto lasciarsi andare un po’ di più, per fare emergere il suo lato più vero. “Ho piccoli rimpianti si. Penso che avrei dovuto lasciarmi andare di più. Cosa che stavo facendo nelle ultime settimane. Quando sono entrata Emanuel Lo non ha nascosto i suoi dubbi sulla mia danza e questo penso mi abbia bloccato. Ho pensato troppo a come fare le cose trascurando la mia parte espressiva e creativa. Ho pensato troppo al giudizio e a voler dimostrare di saper fare tutto e bene”.

Chiara Porchianello e gli alti e bassi vissuti ad Amici 2023

C’è stato un momento in cui Chiara Porchianello ha accusato il colpo ad Amici 2023 ed è stato quando ” è stata messa in dubbio la mia autenticità. Sono andata in crisi perchè dovevo assolutamente dimostrare il contrario”. Tra i ricordi più importanti, l’ex concorrente ricorda quando ha realizzato di essere destinata all’eliminazione: “Ho avuto da subito un brutto presentimento. Mi è dispiaciuto da morire lasciare la scuola, ma non ero scioccata dall’esito della sfida. Me l’aspettavo, era una mia sensazione che poi si è concretizzata”.

Sul momento più bello, allo stesso modo, la ballerina non ha dubbio: “Ricordo la sera quando ci riunivamo io, Kumo, Gaia e Mida in giardino. Era un momento tutto nostro in cui ci raccontavamo e ci lasciavamo trasportare dalle emozioni”.











