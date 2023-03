Chiara Rabbi attacca Davide Donadei dopo lite con Tavassi/ “Se avessi saputo che…”

Chiara Rabbi commenta la sfuriata di Davide Donadei a Tavassi: frecciata social

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, Chiara Rabbi ha mandato un tweet provocatorio nei confronti di Davide Donadei. Edoardo Tavassi ha poi interrogato l’ex tronista sul significato del messaggio della sua ex, ma il ristoratore si è infuriato inveendo e urlando contro il gieffino.

Guendalina Tavassi attacca Davide/ "CORNADEI, sei il più falso finto buonista del GF"

Chiara Rabbi è tornata sui social per commentare la reazione di Davide Donadei al suo tweet: “Se avessi saputo di regalargli tutta questa visibilità avrei evitato“. Altra stoccata da parte dell’ex corteggiatrice che più volte ha alluso ai tradimenti dell’ex tronista, tanto che sui social viene chiamato Cornadei. A quanto pare, sembra che la pace tra i due sia ormai davvero difficile anche se c’è chi spera ancora in un ritorno di fiamma.

Davide Donadei lite con Tavassi/ Martina lo difende: "E' stata una provocazione"

Guendalina Tavassi attacca Davide Donadei e difende il fratello

Dopo aver visto la reazione di Davide Donadei alle domande del fratello, Guendalina Tavassi ha attaccato l’ex tronista sui social. La sorella di Edoardo è intervenuta sulla questione difendendo il fratello: “Caro Davide CORNADEI, sei il più falso finto buonista che la Casa abbia mai ospitato”.

E ancora: “Ma questo tizio qui, che già da quando è entrato mi stava sulle b***e, cioè… Edoardo gli fa una domanda e questo prende e sbrocca. Quell’altra incommentabile (Antonella ndr) che gli dice ‘è una provocazione, non rispondere’, perché gli ha fatto una domanda. Se tu non vuoi parlarne, stai a casa tua. Anche perché di te noi che cosa dovremmo sapere e che ca***io ce ne f***e più che altro. Cosa ha fatto questo tizio qua… questa testa…”. Insomma, la sfuriata di Davide non è passato di certo in osservata e ha spaccato il web in due fazioni.

Davide Donadei choc/ "Chiara Rabbi? Pensavo sarebbe stata la donna che avrei sposato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA