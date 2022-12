Chiara Rabbi, chi è ex fidanzata di Davide Donadei e perché si sono lasciati/ Gelosie e liti furiose

Chi è Chiara Rabbi, l’ex fidanzata di Davide Donadei

Gli storici telespettatori di Uomini e Donne ben conoscono la storia di Davide Donadei e Chiara Rabbi. Per chi non avesse seguito il loro percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi, Davide – nei panni di tronista – ha incontrato la 26enne di Roma Chiara e se n’è poco a poco innamorato. Lei è stata la sua scelta nel programma e insieme hanno iniziato a vivere una bella storia d’amore nella vita reale. La relazione, che sembrava andare per il meglio, è però finita qualche tempo dopo.

A volerla chiudere è stata Davide, che ha annunciato la sua decisione sui social senza spiegarne i motivi. Questi sono arrivati qualche tempo dopo, durante un confronto tra i due ormai ex a Uomini e Donne. Qui Davide ha rivelato: “La decisione di lasciarsi è arrivata da me perché non provavo più quello che lei provava per me“. Tutto pare infatti sia scaturito dagli atteggiamenti di forte gelosia di Chiara nei suoi confronti, culminati una sera che ha poi sancito la fine della loro storia.

Perché Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati? Le parole dopo la rottura

“Dopo un anno e otto mesi sono uscito con due amici. Dopo due anni che non bevevo, mi sono concesso due cocktail. Sono tornato alle quattro del mattino e quando sono tornato a casa lei mi stava aspettando sveglia e mi ha aggredito.” ha raccontato Davide durante quel confronto, aggiungendo “Sono andato via e ho detto di non voler vivere in futuro una situazione simile. Sono andato a casa di mia madre e le ho detto di non farmi più vedere questa ragazza”.

“Non è stato semplice superare questa rottura perché c’è stato un distacco netto avvenuto dall’oggi al domani, per quanto avessi maturato la decisione di chiudere già da un po’.” ha poi raccontato l’ex tronista in un’intervista successiva. I due hanno avuto poi modo di risentirsi e chiarire ma, ad oggi, la loro relazione è un capitolo chiuso. Lui, anzi, ha recentemente dichiarato di essere alla ricerca del grande amore.

