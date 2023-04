Chiara Rabbi: “Con Davide ho sbagliato”/ “Il bacio in discoteca con un altro? Volevo farlo ingelosire”

Chiara Rabbi: “La lite in discoteca con Davide Donadei? Ho sbagliato, errore mio”

Cos’è accaduto davvero tra Davide Donadei e la sua ex fidanzata Chiara Rabbi durante il loro incontro in una discoteca di Milano? È l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sui social si fa chiamare Chiara Geme, a fare chiarezza, raccontando nei dettagli ciò che sarebbe accaduto quella notte nel corso di un’intervista rilasciata a Rtl 102.5, durante la trasmissione Trends & Celebrities condotta da Francesco Fredella.

Chiara esordisce, ammettendo sin da subito di aver commesso un grave errore: “Non mi sono esposta sull’argomento perché in realtà è vero. Questa volta devo assumermi le responsabilità perché è stato un po’ un errore mio.” Racconta dunque come si è arrivati a quell’incontro a Milano: “Noi abbiamo avuto un confronto, poi ognuno è tornato alla propria vita. Fino a quando lui non è tornato a Milano, io non sapevo fosse tornato in realtà per me, lui stava provando a fare di tutto per riavvicinarsi e trovare un punto di incontro. Io in realtà non gli davo spago fino a quando questo gioco non ha iniziato a piacere a entrambi.”

Chiara e Davide si sono dunque incontrati e, in discoteca a Milano, è scattato anche l’ambito riavvicinamento: “Ci siamo così ritrovati ad una cena con amici, poi siamo andati a ballare e c’è stato un bacio tra noi.” Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando un’iniziativa di Chiara non ha smontato sul nascere il riavvicinamento a Davide: “Cambiando locale, non so cosa mi abbia detto la testa, volevo fare ingelosire Davide, così ho iniziato a parlare con questo ragazzo che non conoscevo. – ha raccontato la ragazza – La situazione però è degenerata, quel ragazzo ha provato a baciarmi, nell’istante in cui stava per accadere è arrivata la reazione da parte di Davide. Lui, d’istinto, si è girato e ha detto ‘Che state facendo?’ e ha tirato per l’aria questa bottiglia”

Chiara Rabbi si dice oggi molto dispiaciuta per quello che è accaduto quella sera: “Io e Davide abbiamo chiaramente discusso e per due giorni non mi ha voluta vedere”. Così ha concluso: “Il bacio con l’altro c’è stato ma non l’ho più sentito. Io volevo scaturire una reazione ma non volevo arrivare a tanto. Ho creato un’ulteriore crepa tra noi”.











