Chiara Rabbi si racconta: cosa ha detto l’ex Uomini e Donne

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Davide Donadei che la scelse al termine del suo percorso sul trono, si è raccontata nel podcast “Sotto la pelle” di Giulia Malatesta, svelando dettagli inediti del suo passato. Chiara, in particolare, si è soffermata sulla sua infanzia trascorsa in una famiglia spaccata. L’ex corteggiatrice ha aperto totalmente il proprio cuore lasciandosi andare a dichiarazioni forti svelando ciò che, finora, aveva tenuto per sé. Chiara, in particolare, si sofferma sulla figura del padre grazie al quale, dice, ha potuto avere una bella infanzia. Più dure, invece, le parole dette sulla figura della madre.

“Penso di avere avuto una bella infanzia grazie a mio padre – racconta la romana – i miei ricordi sono sempre e solo legati a mio padre. Io non ho questo legame mamme-famiglia, io mi ricordo la mia bisnonna, sempre da parte di mio padre. Nonostante la mancanza di una figura femminile, che poi in realtà c’è sempre stata mia nonna paterna, noi abbiamo sdoganato quello che la società ti impone: posso dire che non è così la famiglia deve avere una madre e un padre, sono cresciuta con mio padre, avrei preferito forse un’altra figura maschile, a volte la presenza tossica fa peggio, meglio l’assenza”, ha detto.

Chiara Rabbi e il rapporto con la figura materna

Non è la prima volta che Chiara Rabbi parla dell’importanza che ha avuto il padre per lei con cui, ancora oggi, ha un rapporto splendido. Diverso, invece, il rapporto con la madre. “Io ho vissuto tutte queste tarantelle familiari quindi ti posso dire che la legge ti tutela principalmente se sei donna ma non va a tutelare l’uomo quando deve essere tutelato. I miei si sposano molto giovani, io nasco che mio papà aveva 23 anni e mia mamma 22, e si conoscevano da poco”, ha detto l’ex corteggiatrice.

Poi aggiunge: “Mia madre non è una persona molto stabile” – ha detto per poi ripercorrere quella che è stata la storia della sua famiglia. “Papà aspetta i miei 12/13 anni, papà se ne va io decido di andare con mio padre”, svela. Poi conclude così: “Non ha mai voluto essere una madre lei era la moglie di e noi eravamo giocattoli”.

