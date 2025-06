Chiara Rabbi, le parole durissime dell'ex Uomini e Donne: "Perché non perdonerò mai mia madre. Nemmeno davanti alla morte". Cos'ha raccontato.

Anche Chiara Rabbi si è raccontata al podcast “Sotto la Pelle“, raccontando alcuni retroscena davvero tristi della sua storia di vita. L’ex corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne, e che poi fu la sua scelta, ha spiegato di aver avuto un’infanzia tutt’altro che facile, con un passato difficile soprattutto per via di sua madre. Dopo ogni domanda, Chiara Rabbi ha toccato tematiche molto delicate dimostrando molta forza nell’aver fatto pace con quanto successo.

Uomini e Donne, chi ci sarà a settembre?/ Da Mario Cusitore a Ida Platano: chi torna e chi resta a casa

La ragazza ha raccontato di ricordare con felicità i primi momenti della sua vita, con ricordi positivi solo nei confronti del papà: “Penso di avere avuto una bella infanzia grazie a mio padre, i miei ricordi sono sempre e solo legati a mio padre“, dice. Poi svela di non aver mai sentito il legame mamma-figlia ma di aver avuto un buon rapporto con la bisnonna paterna: “Posso dire che non è così la famiglia deve avere una madre e un padre, sono cresciuta con mio padre, avrei preferito forse un’altra figura maschile, a volte la presenza tossica fa peggio, meglio l’assenza“, ha continuato Chiara Rabbi.

Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne dopo una delusione d'amore?/ Perché potrebbe funzionare

Chiara Rabbi gela tutti: “Non perdonerei mia madre nemmeno in punto di morte”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha quindi dichiarato che piuttosto di sua madre, avrebbe preferito avere due padri. Ma cos’è successo durante la sua vita per portarla a rilasciare queste dichiarazioni? Nel podcast sotto la pelle continua il suo racconto, dicendo di essere arrabbiata perchè spesso la legge non tutela l’uomo quando doveva essere tutelato. Chiara Rabbi spiega che la madre è una persona tossica che ha fatto del male anche al papà: “Mia madre non è una persona molto stabile. Papà aspetta i miei 12/13 anni, papà se ne va e io decido di andare con lui“, confessa. Poi la frase più forte: “E no, nemmeno in punto di morte sarebbe giusto riavvicinarmi e perdonarla“. Chiara racconta che per sua mamma lei e suo padre erano vittime di violenza psicologica, e che non ha mai voluto essere una mamma.