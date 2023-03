Chiara Rabbi: “Davide Donadei chattava con un’altra”/ “Ha estremizzato le cose…”

Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, è intervenuta ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, e condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. La giovane ha esordito dicendo che recentemente ha realizzato una “Storia” su Instagram nella quale le è venuto spontaneo parlare del gieffino, ma ha subito precisato di non essere alla ricerca di popolarità sfruttando quella del suo ex, con il quale, peraltro, non ha più avuto alcun tipo di contatto.

Subito dopo, Chiara Rabbi ha aggiunto: “Ha parlato di cose non successe, ha estremizzato situazioni che ci hanno portato a lasciarci. Ha parlato della mia gelosia con aggettivi non veri. Lui è molto pacato: non si è mai esposto”. In riferimento al post Instagram che Davide Donadei ha pubblicato e che parrebbe una frecciatina alla ragazza, quest’ultima ha evidenziato di non credere che sia rivolto a lei quel messaggio: “Se il post è rivolto a me lo capirò”.

CHIARA RABBI, L’EX DAVIDE DONADEI E IL PRESUNTO TRADIMENTO: “HO LETTO LE CHAT”

Fra Chiara Rabbi e Davide Donadei da mesi si vocifera che sia finito l’amore per via di un presunto tradimento, anche se, a “Trends&Celebrities”, l’ex concorrente di “Uomini e Donne” ha chiarito: “Voglio sottolineare che ci siamo lasciati per altri motivi. Dopo la messa in onda del confronto tra me e Davide, mi sono arrivati messaggi su Instagram in cui mi raccontavano – poi al telefono – di una frequentazione con lui“.

La rottura definitiva è arrivata nel mese di agosto, attorno al giorno 2, quando Chiara Rabbi ha letto “le chat risalenti a luglio tra Davide e questa ragazza. Ero andata via di casa il 18 luglio ed era iniziato, tra me e lui, un periodo di crisi e confusione. Ad agosto ci siamo lasciati, lui me l’ha chiesto. Sono successe tante cose tra noi, ma durante il mio periodo a Roma stavamo insieme”.

