Chiara Rabbi distrugge Davide Donadei: “Più clip io con un tweet che lui al GF Vip”/ Lui furioso: “Cazz*te”

Dichiarazioni molto pungenti quelle di Chiara Rabbi sull’ex Davide Donadei in un’intervista rilasciata a Fanpage. Intervista che viene mostrata al diretto interessato al Grande Fratello Vip con uno stralcio molto forte: “La crisi di Davide al GF Vip? Teme solo per la sua immagine!” e ancora “Sono riuscita ad avere più clip io con un tweet che lui in due mesi di Grande Fratello!”

Nel corso dell’intervista, Chiara ha inoltre dichiarato: “Sono stata raccontata come una donna eccessivamente gelosa, ossessiva. È stato raccontato che la nostra storia era finita per queste ragioni e per le troppe discussioni. Discussioni normali, come avviene in ogni coppia.”

Davide Donadei contro l’ex fidanzata: “Spara cazz*te!”

Di fronte a queste dichiarazioni, Davide Donadei ha perso le staffe, infuriandosi: “Per me possiamo anche finire di parlarne, non voglio scendere a questi livelli! – poi però è andato in escandescenze – Preferisco non avere clip in tre mesi che sparare cazz*te, perché ne sto sentendo talmente tante in questi mesi. È stata toccata una cosa a cui tenevo ed ho ingiustamente sbroccato, e per questo mi scuso, sapete la storia, visto che ne ho parlato nelle dovute sedi anche pubbliche. Preferisco evitare di parlarne!” Infine l’ultima stoccata all’ex: “A me è stato insegnato a non odiare le persone che ho amato. Prima di entrare qui non vedevo e sentivo Chiara da mesi!”

