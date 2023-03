Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono visti dopo il GF Vip?/ “Mi ha chiamata e..”

Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono visti? La risposta dell’ex corteggiatrice

Chiara Rabbi e Davide Donadei non hanno concluso la loro relazione in modo sereno. Durante la partecipazione dell’ex tronista al Grande Fratello Vip 2022, seppure indirettamente, i due si sono scontrati diverse volte. In molti speravano in un confronto nel reality show che, però, non è mai avvenuto.

Su Instagram alcune fan hanno chiesto a Chiara Rabbi se sia vista con Davide Donadei, una volta eliminato dalla casa più spiata d’Italia. L’ex corteggiatrice ha risposto con uno screenshot che mostra una chiamata del ristoratore in piena notte. “Ragazzi sono tre giorni che evita di incontrarmi però mi chiama alle quattro e trenta di notte, di venerdì sera. Uomini… Le cose sono cambiate, a modo mio o niente” afferma Rabbi. Insomma, nonostante non ci sia stato alcun tipo di chiarimento sembra che l’ex gieffino abbia cercato un contatto con la sua ex.

Chiara Rabbi, in occasione di un’intervista a Trends&Celebrities, su RTL 102.5 News è tornata a parlare del suo ex Davide Donadei. L’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni sul ristoratore pugliese: “Ha parlato di cose non successe, ha estremizzato situazioni che ci hanno portato a lasciarci. Ha parlato della mia gelosia con aggettivi non veri. Lui è molto pacato: non si è mai esposto”.

L’ex corteggiatrice ha poi rivelato che Donadei chattasse con un’altra mentre stava ancora con lei: “le chat risalenti a luglio tra Davide e questa ragazza. Ero andata via di casa il 18 luglio ed era iniziato, tra me e lui, un periodo di crisi e confusione. Ad agosto ci siamo lasciati, lui me l’ha chiesto. Sono successe tante cose tra noi, ma durante il mio periodo a Roma stavamo insieme”.

