Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei/ Uomini e Donne: “Mi piace il suo sorriso”

Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei. La storia d’amore tra la corteggiatrice e il tronista pugliese di Uomini e Donne è cominciata ufficialmente lo scorso 27 gennaio quando è stata registrata la puntata che sarà trasmessa oggi, alle 14.45 su canale 5. Arrivata in trasmissione quando il trono di Davide era già iniziato, Chiara ha colpito immediatamente il 25enne che non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei suoi confronti. Anche la Rabbi, tuttavia, prima di conoscerlo, non ha ma nascosto di essere stata attratta fisicamente da Davide. In particolare, a colpire la corteggiatrice è stato il suo sorriso come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

“Mi ha catturata il suo modo di parlare. Sembra sincero e mi piace tanto il suo sorriso. Mi ha stupita quello che cerva dalla vita e come lo spiegava. Davide ha un modo di fare buono e protettivo. È riuscito a mettermi a mio agio proprio per questo”, ha spiegato.

CHIARA RABBI, SCELTA DAVIDE DONADEI: “LA CHIMICA CHE C’E’ TRA NOI NON SI PUO’ SPIEGARE”

Il feeling tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è stato immediato. Nonostante i dubbi per l’atteggiamento della corteggiatrice in cui non vedeva un forte interesse nei suoi confronti, il tronista pugliese ha deciso di scegliere la persona con cui stava meglio. Quello che lega Chiara e Davide è difficile da spiegare. La stessa Rabbi, infatti, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha dichiarato: “A tutte queste componenti si aggiunge anche una parte di irrazionalità e chimica che non si può spiegare a parole. È difficile a oggi, però, se quello che lui mi trasmette dipende dal nostro rapporto o lo trasmette a tutti […] Ripensando a quello che mi ha detto, credo che lo abbia colpito il mio sorriso e forse anche la mia semplicità”. A distanza di poche settimane dalla scelta, Chiara e Davide sono tornati nello studio di Uomini e Donne ospiti della scelta di Sophie Codegoni.

