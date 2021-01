Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei?/ Uomini e Donne: un album di foto…

Tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, la scelta di Davide Donadei sarà quest’ultima? Il momento fatidico è sempre più vicino. Tra poche ore, infatti, il tronista pugliese di Uomini e Donne svelerà il nome della ragazza che gli ha rapito il cuore. Non è facile fare una previsione su chi sarà effettivamente la scelta di Davide che, nelle ultime settimane, ha cambiato più volte idea. Dopo essere stato travolto dalla dolcezza di Beatrice Buonocore che è convinta che non sarà la scelta, Davide è rimasto spiazzato dall’attrazione fisica che ha provato nei confronti di Chiara sin dalla prima esterna. Appuntamento dopo appuntamento, il feeling tra i due è cresciuto sempre di più e, nel corso della registrazione del 26 gennaio, hanno vissuto un’intera giornata insieme coronata da un regalo speciale che Chiara ha fatto a Davide ovvero un album con le loro foto. Basterà questo per convincere il tronista a sceglierla?

CHIARA RABBI IN ANSIA PER LA SCELTA DI DAVIDE DONADEI

Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne pochi giorni prima della fatidica scelta di Davide Donadei, Chiara non ha nascosto la propria ansia ed esattamente come Beatrice si è detta convinta di non essere la scelta del tronista pugliese. “Non sono mai stata positiva a riguardo. Mi sento in ansia e spaventata: non ho mai affrontato questo percorso in modo sereno, vedendo Davide sempre più orientato verso Beatrice. E ora che manca poco ho paura di rimanere delusa. […] L’ho sempre visto preso da me, con grande trasporto fisico. Mi ha dimostrato tanto, ma tutte le volte che accanto a noi c’è Beatrice lui è proiettato solo su di lei. Sono sempre stata certa che la sua scelta non sarei stata io. Più di avvicina la fine, più cresce la paura di farsi male”, ha spiegato. andrà davvero così?



