Chiara Rabbi, insulti choc su Instagram: “Dimagrisci tr*ia”/ L’ex di Uomini e Donne furiosa: “È violenza!”

Chiara Rabbi vittima di bodyshaming su Instagram: l’ex di Uomini e Donne replica agli insulti

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è finita nel mirino degli hater. Nota su Instagram anche come Giara Geme, ha ricevuto pesanti insulti dopo aver pubblicato degli scatti con un abito che, secondo alcuni utenti del web, non era adatto alla sua corporatura. “Sei ingrassata troppo”, ha scritto qualche hater a Chiara, ritenuta non più in grado di indossare l’abito bianco aderente mostrato in foto.

Giulio Raselli vs Davide Donadei/ "Violenza psicologica su Chiara Rabbi, c'è audio…"

L’ex fidanzata di Davide Donadei non è riuscita a rimanere in silenzio di fronte ai commenti ignobili e al bodyshaming ricevuti, motivo per il quale, dopo aver condiviso su Instagram alcuni dei commenti negativi ricevuti, ha replicato a questi con un lungo messaggio.

Chiara Rabbi contro gli hater: “Tutto questo è violenza e va fermata!”

“Credetemi non mi interessa scrivere l’ennesimo poema su quanto noi dobbiamo stare in pace con noi stessi e stop! – ha esordito – No perché per quanto io sinceramente in questo momento della vita mi piaccia, amo il mio fisico e le mie curve a differenza di soli pochi mesi fa che passavo le giornate a pesarmi, questi commenti sono deleteri, distruttivi e malvagi per tutti! Per me che li leggo e per chi mi segue che vi piaccia o no, mi prende come punto di riferimento!”

Chiara Rabbi: "Con Davide ho sbagliato"/ "Il bacio in discoteca con un altro? Volevo farlo ingelosire"

Chiara Rabbi ha dunque continuato, sottolineato quanto la battaglia a questi hater sia cosa necessaria: “La cosa terrificante è per quanto ormai sia reato e io abbia i direct pieni di “dimagrisci tro*a” e per quanto io mi esponga anche con il mio legale tutto ciò rimane sempre impunito. È violenza tutto questo è va fermata!” Ha quindi concluso con un appello: “Come si ferma o si punisce tutto ciò? Invece di pensare alle minchiate e dare taxi gratis a chi decide volontariamente di ubriacarsi e ributtare al vento milioni di fondi insensati è possibile che nessuno pensi alle cose serie? Il web è pieno di gente pericolosa e persone fragili e questa combo crea troppe vittime tutti i giorni.”

Nuovi tronisti di Uomini e Donne, chi sono?/ Tre ex vicini al trono e la decisione di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Geme 🍬 (@chiara_geme)













© RIPRODUZIONE RISERVATA