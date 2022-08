Chiara Rabbi, like con Nicolò Zaniolo/ La reazione dell’ex Davide Donadei

Uomini e donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei si lasciano: spunta l’ipotesi quadrilatero

Fa parecchio rumore nel web la rottura della coppia nata nell’ultima stagione TV di Uomini e donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi. L’ex tronista moro sembrava fare sul serio con la sua prescelta, eppure qualcosa tra i due é andato storto. The Pipol Gossip lascia intendere che i giovani si siano lasciati per via di divergenze inconciliabili concernenti la sfera professionale: a scatenare la crisi d’amore, quindi, sarebbe stata l’intenzione di Davide Donadei di partecipare al Grande Fratello vip 7 in partenza a settembre su Canale 5 unitamente alla voglia di Chiara Rabbi di mettersi in discussione in nuovi progetti professionali, con quest’ultima che potrebbe aver posto un veto al giovane rispetto alla volontà di varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Ma non é tutto. Secondo la fonte del gossip, a segnare le cattive sorti della coppia nata a Uomini e donne sarebbe stata anche la crisi post-Covid 19 dell’attività che l’ex tronista gestisce in Puglia. Tutte indiscrezioni che Davide smentisce in un intervento tra le Instagram stories, gridando allo sciacallaggio del giornalismo a difesa di Chiara, sostenendo così che la rottura sia dipesa da lui. Davide, quindi, si sarebbe allontanato da Chiara scatenando la loro crisi, fino a condurre la lovestory al capolinea, e intanto in rete spopola un video che vede il giovane in atteggiamenti intimi con l’ex cantante allieva di Rudy Zerbi ad Amici 20 di Maria De Filippi, Arianna Gianfelici. Un post che farebbe pensare agli internauti all’inizio di un flirt tra Davide e Arianna. Che la cantante sia la causa della rottura annunciata?

Nel frattempo, anche Chiara Rabbi riesce a conquistarsi uno spazio nella cronaca rosa, dal momento che il gossip la vedrebbe protagonista di una liaison amorosa con il calciatore della Roma, Nicoló Zaniolo. É appena esploso un quadrilatero amoroso?

Chiara Rabbi fa coppia con Nicoló Zaniolo, dopo Davide Donadei? La reazione sospetta

A divulgare il pettegolezzo é Deianira Marzano, secondo quanto riprende Gossip e tv: la blogger ed esperta di gossip, via social, segnala un interscambio di like sospetto tra Chiara e Nicoló. A cominciare lo scambio di mi piace social, sarebbe stato il calciatore e l’ex Uomini e donne non ha a quanto pare disdegnato le attenzioni di lui, ricambiando i like. E ad alimentare il pettegolezzo é la reazione della Rabbi al commento sibillino di un utente, “Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa”, che non conferma ne smentisce il gossip del momento: “A me o a lui?”.

Ma come l’avrá presa Davide Donadei? L’ex tronista di Uomini e donne avrebbe replicato attraverso la condivisione social di un video, il cui messaggio parla di delusioni: “Sparisci e poi torni quando stai meglio. Nella vita bisogna sapersi difendere, è vero! Ma non c’è cosa peggiore che doversi difendere da qualcuno che non avresti mai immaginato potesse ferirti. Per questo chiudiamo il cuore. Quando c’è troppa gente che entra ed esce a suo piacimento. e ALLORA FAN..O A TUTTI! Lo chiudiamo a tempo indeterminato. In fondo le delusioni fanno proprio così”.

Insomma, Chiara e Davide sembrano vivere un periodo piuttosto altalenante e confusionario delle loro vite, quasi come a ritrovarsi a tentare invano di prendere strade nuove, senza riuscire a dimenticarsi. Non si esclude, quindi, un ritorno di fiamma tra gli ex Uomini e donne

