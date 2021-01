Chiara Rabbi “Non sarò io la scelta di Davide”/ A Uomini e donne la rivelazione choc!

Chiara Rabbi “Non sarò io la scelta di Davide”, la corteggiatrice di Uomini e donne sconvolge i fan ammettendo di non sentirsi la scelta del nel tronista. Il triangolo amoroso che lei e Davide formano con Beatrice continua ad essere al centro di questo primo inizio del 2021 in compagnia del dating show di Maria de Filippi e mentre la scelta si avvicina, lei teme il peggio. Proprio in un’intervista a Uomini e Donne Magazine la bella Chiara ha rivelato: “Mi sento spaventata. Ho paura di rimanere delusa”. Se da una parte è convinta che uscire dal programma con lui sarà bellissimo, dall’altra teme il peggio proprio per perché il rapporto che Davide ha con Beatrice sembra davvero molto intenso e lui è sempre più confuso: “Vedere i dubbi in Davide mi fa stare male, ho paura di perdere una persona fondamentale”.

Chiara Rabbi dice la sua sulla scelta di Davide Donadei a Uomini e donne

E’ vero anche che nella stessa intervista, Chiara Rabbi continua a spiegare di aver costruito un buon rapporto con Davide e che da lui si sente davvero molto capita: “Mentre io ho provato ad abbattere i miei muri lui si è impegnato a scavalcarli” e questo la rendere una delle possibili scelte di Donadei che, però, anziché annunciare il giorno della scelta, ha ammesso di essere ancora in alto mare convinto che entrambe siano davvero delle ragazze alle quali sarà difficile rinunciare. E se non fosse Chiara Rabbi la scelta di Davide? Anche in questo caso la corteggiatrice dice la sua: “Non mi arrabbierei, perché l’ho sempre sentito vero. Sarebbe impossibile viverla bene”.



