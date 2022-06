Chiara Rabbi, video Davide Donadei in mutande/ L’ex UeD risponde così alle critiche

Chiara Rabbi: criticata per un video in intimo su Instagram

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata la scelta di Davide Donadei, tutt’ora il suo compagno. Era il 2020 quando Davide di è seduto sul trono e il suo percorso è passato un po’ inosservato. La scelta è avvenuta a febbraio 2021. Dopo più di un anno Chiara e Davide stanno ancora insieme, ma negli ultimi giorni la ragazza è finita al centro delle polemiche per aver pubblicato un video in intimo su Instagram. “Chiara ma che significa? Quanta volgarità, ma tu non sei questa, dai, e tuo padre… che dice?” e “Fai schifo. Davide è più bello di te”, sono alcuni dei commenti carichi di odio apparsi sui social dell’ex corteggiatrice. Chiara Rabbi ha risposto agli insulti con un messaggio nelle sue storie: “Questa cosa mi fa schifo! Uomini e donne sotto al mio post parlano di me cose se fossi proprietà di mio padre o del mio compagno! Io continua a fregarmene e fare ciò che voglio”.

Chiara Rabbi pubblica un video di Davide Donadei in mutande

Inoltre Chiara Rabbi ha pubblicato un video di Davide Donadei: “A me piace provocarvi. Ci sono giorni in cui mi vedo bene ed altri in cui mi vedo peggio. Se mi vedo bella e pubblico un video in mutande, che male c’è? Non ho solo quello da mostrare, ho anche quello. Non c’è differenza fra il mio video e quello di Davide”, ha scritto l’ex corteggiare di Uomini e Donne mostrando il video del fidanzato in mutande. Chiara ha spiegato che dopo essere stata “massacrata” per un anno e mezzo sui social ha imparato a piacersi e ora non ha problemi a mostrarsi. Invece il fidanzato Davide Donadei ha espresso il suo desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip: “Non dico che è una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente interessante”, ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine.

