Chiara Salerno, chi è la figlia d’arte di Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri: “In teatro mi sentivo a casa…”

Attrice e doppiatrice brillante, Chiara Salerno ha sgomitato per ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo. Figlia d’arte di Enrico Maria Salerno e Valeria Valeri, non è stato facile superare i pregiudizi e, soprattutto, far parte di una famiglia così impegnativa. In una intervista di qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno, la showgirl ha raccontato di aver vissuto un’infanzia complicata e segnata da un pizzico di solitudine. “Ho avuto un’infanzia terribile”, dice senza troppi giri di parole nel corso dell’intervista.

Avendo due genitori famosi e lavorativamente molo impegnati, ha trascorso tanto tempo con le tate e i ricordi non sono eccezionali. “Ma quando li raggiungevo a teatro o su un set mi sentivo finalmente a casa perché la casa non è un luogo ma è dove sono mamma e papà”, ha detto Chiara Salerno.

Chiara Salerno, adolescenza difficile per l’assenza dei genitori e per la preside spietata: “Ecco cosa mi disse…”

Una curiosità legata alla sua adolescenza, invece, ci riporta al periodo della scuola. Sempre nell’intervista a Oggi è un altro giorno, la doppiatrice ha raccontato di uno scontro con la preside di allora, che prevedeva scenari infausti per il suo futuro professionale. “Meno male che te ne vai perché per noi è un disonore averti”, le diceva.

Una frase terribile da dire ad una ragazza che voleva solo cullare i suoi sogni e le sue ambizioni. In particolare, a ferirla, fu il fatto che era figlia di una coppia non sposata e quel pregiudizio altrui pesava eccome sul suo status emotiva. “Io sono andata via forse piangendo ma il valore della mia vita è sempre stato più importante della condizione in cui vivevo”, ha dichiarato l’attrice. Per quanto concerne la vita privata, attualmente non sappiamo se Chiara Salerno sia impegnata o meno. In passato è stata sposata con l’attore e doppiatore Stefano Benassi.