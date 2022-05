CHIARA SANI, CHI È/ La regista di Vecchie canaglie: “Sul set sembravo un gambero!”

Ospite di Oggi è un altro giorno, Chiara Sani ha parlato del suo esordio dietro la macchina da presa con “Vecchie canaglie”, una commedia con protagonisti Lino Banfi, Andrea Roncato e Andy Luotto. Ecco le parole dell’attrice: “Il soggetto è mio, la sceneggiatura l’ho scritta insieme a Gabriele Valdoni. L’idea mi è venuta perchè adoro le commedie degli equivoci e adoro il mondo degli anziani, vorrei proteggerli e fare qualcosa per loro”.

“Interpreto una sorte di Crudelia Demon, che vuole vendere l’immobile da un giorno all’altro ed è indifferente ai problemi degli anziani. Questo gruppo di vecchie canaglie capitanato da Lino Banfi è solo”, ha spiegato Chiara Sani, che ha poi rivelato un aneddoto del set: “Tre di loro sei non sentono molto bene, un altro non ci vede molto bene. Andavano uno da parte e uno da un’altra. Sul set sembravo un gambero, saltavo da una parte all’altra (ride, ndr)“. (Aggiornamento di MB)

Chiara Sani, chi è l’attrice: il debutto alla regia

Chiara Sani, attrice e conduttrice televisiva bolognese classe 1963, debutta come regista con il film “Vecchie Canaglie”, da oggi giovedì 5 maggio al cinema. Girata ad Argelato, nel Bolognese, la pellicola vede protagonista Lino Banfi, Greg, Andrea Roncato e Andy Luotto: “Una commedia stile Cocoon . È la storia di un gruppo di vecchietti maltrattati ospiti di un ospizio, che a lungo si ribella e prende in mano la situazione, combinandone di tutti i colori. Gli anziani sono capitanati da un bravissimo Lino Banfi”, ha raccontato l’attrice e regista a Il Resto del Carlino. Nel film Chiara Sani interpreta la contessa proprietaria dei muri dell’ospizio che sfratta tutti e nelle pellicola ha anche inserito delle illustrazioni oniriche da lei realizzate.

Chiara Sani: il rapporto con Pupi Avati

“Mio padre era un pittore professionista, Gian Sebastiano Sani, dipingeva a olio e aveva la Galleria d’arte D’Azeglio, mia mamma aveva invece la galleria d’arte in via San Vitale. Quindi ho vissuto fin da piccola nella pittura ma ho imparato a disegnare da sola”, ha spiegato Chiara Sani su Il Resto del Carlino. L’attrice ha recitato in undici film di Pupi Avati, in ordine cronologico: Dichiarazioni d’amore (1994), Festival (1994), La via degli angeli (1999), Il cuore altrove (2003), Ma quando arrivano le ragazze? (2005), Per non dimenticarti (2006), Il papà di Giovanna (2008), Una sconfinata giovinezza (2010), Un matrimonio (2011), Il bambino cattivo (2013), Il signor Diavolo (2019). “Lavorare con Pupi Avati è come salire sui ‘Magic Mountain’ di Los Angeles (le giostre più alte del mondo), perché da vero MAESTRO riesce a portare l’intero cast artistico e tecnico in un’altra dimensione”, ha raccontato la Sani, come riporta OA Plus.











